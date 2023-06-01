栃木で起きた強盗殺人事件で逮捕された夫婦が、事前に凶器を準備して「実行役」の少年らに渡していたとみられることがわかりました。

19日朝、警察署から裁判所に移送された竹前海斗容疑者（28）。こちらは検察庁に身柄を送られた妻の美結容疑者（25）です。

夫婦は、少年4人が関与したとされる強盗殺人事件の指示役とみられています。

今月14日、栃木県上三川町の住宅で、富山英子さん（69）が20か所以上を刺されるなどして殺害されました。

“実行役”として逮捕されたのは16歳の少年4人で、一部の少年は「夫婦に頼まれた」と供述しています。

美結容疑者を知る人は。

美結容疑者の知人

「すごく優しくて、小学校の時も遊んでくれて。本当に控えめな感じの印象だし、静かな感じだった」

事件当日、現場へ向かう前の少年4人と合流し、犯行の打ち合わせを行ったとみられる夫婦。

捜査関係者への取材で、夫婦は事前に凶器を準備して少年らに渡した疑いがあるほか、さらに栃木県内にとどまり、少年らに指示を出していたとみられることがわかりました。

夫婦は取り調べに「自分たちは関係ない」と容疑を否認しています。

警察はさらに上の指示役がいるとみて調べています。