ハセガワ、「トヨタ ソアラ（Z20） 後期型 2.0GT-ツインターボL （1989） “フルエアロ”」を本日出荷開始
【トヨタ ソアラ（Z20） 後期型 2.0GT-ツインターボL （1989） “フルエアロ”】 5月20日 出荷開始 価格：3,740円
【追加プラ部品】
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ハセガワは、プラモデル「トヨタ ソアラ（Z20） 後期型 2.0GT-ツインターボL （1989） “フルエアロ”」の出荷を5月20日に開始する。価格は3,740円。
本商品は、新規パーツを多数追加して、トヨタ ソアラ（Z20）の後期型2,000cc純正フルエアロ仕様を再現したプラモデル。ボディパーツカラーはホワイトで、車高は通常とローダウンを選択できる。窓の塗り分けシールが付属する。
【追加プラ部品】
・サンルーフ（ムーンルーフ）付きボディ
・エアロバンパー
・サイドマッドガード
・サイドモール
・コイルスプリングサスペンション
・AVデッキ
・サンルーフ
・フォグランプレンズ
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※発売日は流通により前後する場合があります。