【トヨタ ソアラ（Z20） 後期型 2.0GT-ツインターボL （1989） “フルエアロ”】 5月20日 出荷開始 価格：3,740円

ハセガワは、プラモデル「トヨタ ソアラ（Z20） 後期型 2.0GT-ツインターボL （1989） “フルエアロ”」の出荷を5月20日に開始する。価格は3,740円。

本商品は、新規パーツを多数追加して、トヨタ ソアラ（Z20）の後期型2,000cc純正フルエアロ仕様を再現したプラモデル。ボディパーツカラーはホワイトで、車高は通常とローダウンを選択できる。窓の塗り分けシールが付属する。

【追加プラ部品】

・サンルーフ（ムーンルーフ）付きボディ

・エアロバンパー

・サイドマッドガード

・サイドモール

・コイルスプリングサスペンション

・AVデッキ

・サンルーフ

・フォグランプレンズ

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※発売日は流通により前後する場合があります。