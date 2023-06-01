【Amazon：東京マルイ 電動ガン エボルト シリーズ No.2 FPR MK4】 セール期間：5月20日～6月2日23時59分

Amazonにて東京マルイの電動ガン「エボルト シリーズ No.2 FPR MK4」が特別価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。

本商品は、実物大でリアルな操作と発射時のリコイルショックを再現した電動ガンエボルトRS第1弾のパトロールライフル「FPR MK 4」モデル。

本物を採寸して再現度を高めた外装に、分割型のメカBOXやM4シリーズ用に最適化した「M-SYSTEM タイプII」を搭載。チャンバーやマガジンのメカニズムにも電動ガンエボルト/エボルトRS用に新たな技術を投入し、見た目や操作のリアリティと実射/作動性能のクオリティを、さらなる高みへと押し上げる1丁となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

※アダルト商品につき18歳未満の方は購入できません。