【Amazon：タナカ モデルガン セール】 開催期間：5月20日0時～6月2日23時59分

タナカ Model 1897 トレンチガン HW ver2 モデルガン完成品

Amazonにて、タナカのモデルガンがセール価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。

期間中、「Model 1897 トレンチガン HW ver2 モデルガン完成品」や「コルト エアクルーマン R-model ヘビーウェイト モデルガン完成品」、「S&W パフォーマンスセンター M627 5インチ 8ショット ヘビーウェイト ブラック バージョン 2 モデルガン完成品」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

タナカ Model 1897 トレンチガン HW ver2 モデルガン完成品

M1897を再現したモデルガンのヘビーウェイトモデル。ABSモデルより約500g重くなった本体は樹脂独特のしなりがなくなり、かっちりした印象を与える。表面処理もヘビーウエイト樹脂を荒目のブラスト仕上げをしたものに変更。木製ストック&フォアエンドは使い込まれた色合いを再現。Ver.2では作動性も向上しており、並列ダブルキャップ火薬仕様ならではの突き抜ける爆音と、安定した発火力を特長としている。

タナカ コルト エアクルーマン R-model ヘビーウェイト モデルガン完成品

コルト社製エアクルーマンを、耐久性、作動性を向上させた「R-model」仕様のモデルガンとして製作。コルトメカを忠実に再現したために発生していたシリンダーロックアップ問題も、強固なプレス製とダイカストの2ピース構造に変更されたリバウンドレバーによって長期にわたり作動タイミングのズレを防止する。

また、エアクルーマン最大の特徴でもある、アメリカ空軍の紋章が入ったウォールナット製チェッカーグリップ (ウエイト入り)が標準装備されている。この特別なグリップは、実物を完全再現するべく何度も試作を重ね製作した専用品となる。

タナカ S&W パフォーマンスセンター M627 5インチ 8ショット ヘビーウェイト ブラック バージョン 2 モデルガン完成品

実銃ではステンレス製のシルバーが印象的だが、S&Wの一部モデルではステンレス製でもブラックカラーにしたものも存在する。本製品はそれをイメージし全身マットブラックなモデルとして仕上げられている。素材を変更したことでスタンダードのステンレスメッキモデルから重量も向上。内部もインターナルロックなど最新のS&Wの機構はそのままに、ノーマルラインナップとは一線を画すハイエンドなパフォーマンスセンターモデルを再現している。

フルムーンクリップも1つ付属。このモデルの特徴でもある、ムーンクリップを使った8発の一斉装填・排莢も楽しめる。素手では難しいムーンクリップへの弾丸の装着のために、専用のローディングツールも付属している。