RAVIJOUR新コレクション解禁♡花と艶が彩るセンシュアルランジェリー
ランジェリーブランド「RAVIJOUR（ラヴィジュール）」が、2026 COLLECTION #5の最新ビジュアルを公開♡“Just be yourself”をテーマに、自分らしいセクシーさを楽しめる新作ランジェリーがラインナップします。繊細なレースや艶やかなサテン、煌めくディテールなど、女性の魅力を引き立てるデザインが勢揃い。掲載アイテムは5月8日（金）より販売開始です♪
花びらのように華やかなミュレナ
重なり合う花びらのようなレースデザインが印象的な「ミュレナ」シリーズ。ダイナミックさと繊細さを兼ね備えたデザインで、女性らしい華やかさを演出します。
ミュレナ グラマーアップ ブラ
価格：8,900円（税込）～
カラー：ブラック／ホワイト／ベージュ
ミュレナ エンブロイダリー ショーツ・Tバック
価格：3,900円（税込）
カラー：ブラック／ホワイト／ベージュ
さらに、「ラナルミエル ストレッチレース ショーツ・Tバック」も展開。伸縮性のあるレースが心地よくフィットし、エレガントなコーディネートを完成させてくれます。
ラナルミエル ストレッチレース ショーツ・Tバック
価格：3,900円（税込）
カラー：ブラック／ホワイト／ベージュ
RAVIJOUR新コレクション解禁♡花と艶が彩るセンシュアルランジェリー
サテンの艶が映えるソレーヌ♡
なめらかなサテン素材で、濃密な色気をまとえる「ソレーヌ」シリーズ。肌に美しく寄り添う艶感が、大人っぽく洗練された印象を演出します。
ソレーヌ グラマーアップ ブラ
価格：7,500円（税込）～
カラー：ブラック／レッド／グリーン
ソレーヌ ショーツ・Tバック
価格：3,400円（税込）
カラー：ブラック／レッド／グリーン
深みのあるカラー展開も魅力で、特別感のあるランジェリーを探している方にもぴったり♡内側から自信を引き出してくれるようなコレクションです。
煌めきをまとったミアエルス
夜空に散りばめられた星のような輝きをイメージした「ミアエルス」。繊細なディテールが、ミステリアスでセンシュアルなムードを高めてくれます。
ミアエルス トリックリフト ブラ
価格：7,500円（税込）～
カラー：ブラック／ネイビー
ミアエルス ショーツ・Tバック
価格：3,400円（税込）
カラー：ブラック／ネイビー
落ち着きのあるカラーリングでありながら、煌めきが視線を惹きつけるデザインに♡大人の魅力を引き立てたい日に選びたくなるシリーズです。
“自分らしいセクシー”を楽しんで♡
RAVIJOURの2026 COLLECTION #5は、繊細さと大胆さを絶妙に掛け合わせたランジェリーが揃う注目コレクション♡美しいシルエットや上質な素材感が、毎日の気分を高めてくれそうです。自分らしく輝きたい日に寄り添ってくれる、とっておきの一枚を見つけてみてください♪