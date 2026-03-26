ランジェリーブランド「RAVIJOUR（ラヴィジュール）」が、2026 COLLECTION #5の最新ビジュアルを公開♡“Just be yourself”をテーマに、自分らしいセクシーさを楽しめる新作ランジェリーがラインナップします。繊細なレースや艶やかなサテン、煌めくディテールなど、女性の魅力を引き立てるデザインが勢揃い。掲載アイテムは5月8日（金）より販売開始です♪

花びらのように華やかなミュレナ

重なり合う花びらのようなレースデザインが印象的な「ミュレナ」シリーズ。ダイナミックさと繊細さを兼ね備えたデザインで、女性らしい華やかさを演出します。

ミュレナ グラマーアップ ブラ

価格：8,900円（税込）～

カラー：ブラック／ホワイト／ベージュ

ミュレナ エンブロイダリー ショーツ・Tバック

価格：3,900円（税込）

カラー：ブラック／ホワイト／ベージュ

さらに、「ラナルミエル ストレッチレース ショーツ・Tバック」も展開。伸縮性のあるレースが心地よくフィットし、エレガントなコーディネートを完成させてくれます。

ラナルミエル ストレッチレース ショーツ・Tバック

価格：3,900円（税込）

カラー：ブラック／ホワイト／ベージュ

RAVIJOUR新コレクション解禁♡花と艶が彩るセンシュアルランジェリー

サテンの艶が映えるソレーヌ♡

なめらかなサテン素材で、濃密な色気をまとえる「ソレーヌ」シリーズ。肌に美しく寄り添う艶感が、大人っぽく洗練された印象を演出します。

ソレーヌ グラマーアップ ブラ

価格：7,500円（税込）～

カラー：ブラック／レッド／グリーン

ソレーヌ ショーツ・Tバック

価格：3,400円（税込）

カラー：ブラック／レッド／グリーン

深みのあるカラー展開も魅力で、特別感のあるランジェリーを探している方にもぴったり♡内側から自信を引き出してくれるようなコレクションです。

煌めきをまとったミアエルス

夜空に散りばめられた星のような輝きをイメージした「ミアエルス」。繊細なディテールが、ミステリアスでセンシュアルなムードを高めてくれます。

ミアエルス トリックリフト ブラ

価格：7,500円（税込）～

カラー：ブラック／ネイビー

ミアエルス ショーツ・Tバック

価格：3,400円（税込）

カラー：ブラック／ネイビー

落ち着きのあるカラーリングでありながら、煌めきが視線を惹きつけるデザインに♡大人の魅力を引き立てたい日に選びたくなるシリーズです。

“自分らしいセクシー”を楽しんで♡

RAVIJOURの2026 COLLECTION #5は、繊細さと大胆さを絶妙に掛け合わせたランジェリーが揃う注目コレクション♡美しいシルエットや上質な素材感が、毎日の気分を高めてくれそうです。自分らしく輝きたい日に寄り添ってくれる、とっておきの一枚を見つけてみてください♪