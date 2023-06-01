【「君が監督！」コミックス3巻】 5月20日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「君が監督！」のコミックス3巻を5月20日に発売する。価格は792円。デジタル版も同日発売される。

「君が監督！」は、あじな 優氏による野球マンガ。最下位独走中の暗黒球団「サターンズ」の監督がオールスター前に解任される。後半戦から監督に就任したのは、サターンズファン歴17年という現役女子高生の解良 縁（けら えにし）。彼女の明るさがチームを変えていくという物語が展開する。3巻では、5位浮上を懸けて日本のエース・サンタマリア蘭を擁する「シルバークイーンズ」との対戦が繰り広げられる。

コミックス3巻の発売に合わせて、元・広島東洋カープ監督の野村謙二郎氏からのコメントも到着している。

【元・広島東洋カープ監督 野村謙二郎氏 コメント】

一見、無謀で奇想天外に思えるが、こんな野球があってもいい！

□「君が監督！」マガポケのページ

【君が監督！（3） あらすじ】

ついに最下位脱出目前の「サターンズ」！ 5位浮上を懸けて対戦するのは、日本のエース・サンタマリア蘭を擁する「シルバークイーンズ」。変幻自在の強敵と対峙する中、サターンズ生え抜きのリードオフマン・生瀬に不穏な動きが……。チームの和が崩壊する危機に解良監督の手腕が試される！？

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.