音羽-otoha-“最も敬愛するロックバンド”ヒトリエをプロデューサーに迎えた新曲「PLAMO」を配信リリース

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音羽-otoha-が、2026年初となる新曲「PLAMO」を5月20日に配信リリースした。

■「“いつか、そんな日があれば。”と思いひそかに温め続けていた」（音羽-otoha-）

「PLAMO」は、音羽-otoha-が「最も敬愛するロックバンド」と公言し、自身が主催した2マンライブ『ロックヒーローに花束を』にも招聘し競演を果たすなど、憧れ続けたアーティスト・ヒトリエに満を持してプロデュースを託した楽曲。

この楽曲が収録されたCDシングルが、8月26日にリリースされることも発表された。

タイトルや商品の詳細は追ってアナウンスされるが、これまでも様々なアイデアを具現化し、自身の音楽以外の才能をパッケージ作品に落とし込んできた音羽-otoha-だけに、最新パッケージ作品にも期待が高まる。

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「PLAMO」

2026.08.26 ON SALE

SINGLE「タイトル未定」

■【画像】「PLAMO」の配信ジャケット

■関連リンク

音羽-otoha- OFFICIAL SITE

https://otohaofficial.com/