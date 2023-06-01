日経225先物：20日0時＝580円安、6万300円
20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比580円安の6万300円と急落。日経平均株価の現物終値6万550.59円に対しては250.59円安。出来高は7581枚となっている。
TOPIX先物期近は3836ポイントと前日比25.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60300 -580 7581
日経225mini 60305 -575 191355
TOPIX先物 3836 -25.5 11903
JPX日経400先物 34690 -310 463
グロース指数先物 808 -4 613
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3836ポイントと前日比25.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60300 -580 7581
日経225mini 60305 -575 191355
TOPIX先物 3836 -25.5 11903
JPX日経400先物 34690 -310 463
グロース指数先物 808 -4 613
東証REIT指数先物 売買不成立
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