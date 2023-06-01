　20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比580円安の6万300円と急落。日経平均株価の現物終値6万550.59円に対しては250.59円安。出来高は7581枚となっている。

　TOPIX先物期近は3836ポイントと前日比25.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.67ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60300　　　　　-580　　　　7581
日経225mini 　　　　　　 60305　　　　　-575　　　191355
TOPIX先物 　　　　　　　　3836　　　　 -25.5　　　 11903
JPX日経400先物　　　　　 34690　　　　　-310　　　　 463
グロース指数先物　　　　　 808　　　　　　-4　　　　 613
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース