桃月なしこ「月刊ヤンマガ」登場で美背中披露 2nd写真集秘蔵カット公開
【モデルプレス＝2026/05/20】モデルで女優の桃月なしこが、5月20日発売の「月刊ヤングマガジン」（講談社）第6号の表紙に登場する。
【写真】元看護師モデル、美背中披露
6年ぶりにリリースした2nd写真集「むすび」は、完成度の高い色気が話題となっている。その中から、撮れ高がありすぎて、写真集に載せきれなかった、異国の空の下で見せる灼熱のショットなどを特別に公開。今号では背中が大きく開いた衣装姿で、美しい背中を披露している。
今月の巻末グラビアには榎原依那が登場する。（modelpress編集部）
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【写真】元看護師モデル、美背中披露
◆桃月なしこ、美背中披露
6年ぶりにリリースした2nd写真集「むすび」は、完成度の高い色気が話題となっている。その中から、撮れ高がありすぎて、写真集に載せきれなかった、異国の空の下で見せる灼熱のショットなどを特別に公開。今号では背中が大きく開いた衣装姿で、美しい背中を披露している。
◆巻末グラビアは榎原依那
今月の巻末グラビアには榎原依那が登場する。（modelpress編集部）
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