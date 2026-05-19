◆テニス▽全仏オープン予選第２日（１９日、フランス・パリ）

テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンの女子シングルス予選で、世界ランキング２３２位の伊藤あおい（ＳＢＣメディカルグループ）が、２度の降雨中断がありながら、自称「へにょへにょテニス」で、全仏予選初勝利だ。予選１回戦で敗れた昨年に引き続き、２年連続２度目の全仏予選で、同１７９位のベルギー選手に７−５、７−５でストレート勝ちした。

この日は、天候が不順で、降雨のため開始が１時間以上遅れた。また、第２セットには、２度の中断があり、非常に集中が難しい試合となった。しかし、伊藤は、第１、２セットともに、持ち味のフォアの逆回転や山なりの球を使う緩急で、相手のミスを誘った。

球足が遅い赤土は、なかなかポイントが決まらず、粘りが必要とされる。伊藤が苦手のコートで、今大会は、直前までハードコートの試合に出場。「全仏は勝てないと思います。賞金だけもらいに行きます」と、伊藤節がさく裂。赤土は、ぶっつけ本番だった。しかし、その言葉とは裏腹に、予選１回戦を突破。賞金約６００万円を確定し、笑顔がはじけた。

伊藤は、昨年の夏に、世界９位のパオリーニ（イタリア）を破ったり、全くやる気のないように見える脱力系の「へにょへにょテニス」で世界に羽ばたいた。世界ランクも最高８２位にまで上がり、注目を浴びた。

しかし、８月の全米後、腰椎分離症で実戦を離脱。今年の３月に復帰したが、なかなかリズムがつかめず。また、課題の体力が戻っておらず、なかなか勝ち星を積み上げられなかった。 予選は３回勝ち上がると本戦入りとなる。