ROAlívの新作リップ美容液♡生ツヤ続く「ハニーラスターネオ」全6色登場

スキンケア＆フレグランスブランド「ROAlív(ロアリブ)」から、新作ティントタイプのリップ美容液「ハニーラスターネオ」が2026年7月23日(木)に登場します。高発色と高保湿を両立したウォータリーティント処方で、唇があれやすい方でも使いやすいのが魅力♡みずみずしい生ツヤ感と、肌になじむ洗練カラーで、毎日のリップメイクをもっと心地よく楽しめる注目アイテムです。

美容液発想のティントリップ

「ハニーラスターネオ」は、ロアリブならではの保湿力を活かしたリップカラー美容液。

ウォーターベースのみずみずしいリキッドに、北海道産アカシアはちみつ2や美容成分4をたっぷり配合し、乾燥しやすい唇をやさしくケアしながら鮮やかな発色を叶えます。

唇にのせると軽やかに広がり、水分が蒸発すると薄いオイル膜へ変化。フレッシュな生ツヤ感をキープしながら、ティント効果で色もちも長続きします。

リップクリームなしでもうるおい感が続くので、忙しい日のお直しコスメとしても活躍しそう♪

また、ビオチン、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール、パンテノールなどのビタミン*7や、セラミドAP・セラミドNG・セラミドNPなどの保湿成分も配合。

唇を守りながら、ぷるんとした美膜感を演出します。

*1 ロアリブにおいて

*2 ハチミツ（保湿成分）

*4 ローヤルゼリーエキス、酵母エキス、シゾサッカロミセス／イチジク果実発酵液、ビオチン、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール、パンテノール、シロツメクサエキス（すべて整肌成分）、セラミドAP、セラミドNG、セラミドNP（すべて保湿成分）

ディオール バックステージ新作♡ガラスツヤ肌を叶える限定ピンクコレクション

洗練ヌードカラー全6色

「ハニーラスターネオ」は、肌になじむ絶妙カラーをそろえた全6色展開。各3,740円（税込）です。

CONFUSION（コンフュージョン）



素の唇をきれいに見せるベージュピンク。くすみ感がおしゃれなカラー。

TENDER ME（テンダーミー）



やさしい赤みを含んだミルキーブラウン。落ち着きのある印象に。

CANELÉ（カヌレ）



甘い焼き菓子を思わせるコーラルブラウン。スタイリッシュな口元を演出。

LONGING（ロンギング）



黄みと青みの中間にある、肌なじみ抜群のくすみピンク。

MURMUR（マーマ）



洗練感のあるオレンジベージュ。ナチュラル派にもおすすめ。

ARDENT（アーダント）



ほんのり赤みを感じるブラウニッシュレッド。主役級の華やかカラー。

販売名は「Hラスターネオ」。どのカラーもデイリー使いしやすく、シーンを問わず活躍してくれます。さらに、はちみつを思わせる甘くやさしい香り付きで、塗り直すたびに気分まで癒されそう♡

生ツヤ唇で毎日をもっと楽しく

高発色・高保湿・色もちのよさを兼ね備えた「ハニーラスターネオ」は、リップメイクをもっと自由に楽しみたい大人女性にぴったり。

美容液のようなうるおい感と、洗練されたヌードカラーが、素の美しさを引き立ててくれます。

リップクリーム感覚で使える軽やかなつけ心地なので、毎日のメイクポーチに欠かせない存在になりそう。気分やファッションに合わせて、お気に入りカラーを見つけてみてください♪