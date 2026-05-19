「女子ゴルフ・ブリヂストン・レディース」（２１日開幕、袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝パー７２）

元世界ランキング１位の宮里藍さんが１９日、今年も次世代トークセッションを開催した。アマチュア４人、若手プロ３人とそれぞれグループで対話。選手から練習の取り組み方や意識すべきポイント、好不調時の気持ちの切り替え方、体調維持の手法などメンタル面や食事面の留意点などについて多くの質問がなされ、宮里さんの言葉に耳を傾けた。

２度目の参加で昨年のプロテストで１位通過を果たした伊藤愛華がアマチュアとして参加した昨年を回想。「プロテストに臨む意識についてアドバイスしていただき、その通りにマネジメント出来たことが結果につながった」と感謝した。プロとして参加をした今回は試合を重ねる上での新たな課題や不安について「壁にぶつかった時に最終的には自分を信じてプレーすることが大切」という言葉をもらったとし、「とてもいい気づきになりました。こうした機会はとてもありがたい」とのコメントした。

宮里さんは「選手からの質問は初々しく、みんな同じような悩みを抱えていているようだった。それを乗り越えるには自分で良いことも悪いことも経験していく事が重要になってくる。自分の中で答えを見つけて、頑張ってほしい」と感想を話した。