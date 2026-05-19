人気お笑い芸人が、親友の現役アナウンサーの同棲部屋へなぜか2人で向かい、スタジオから「2人で？」「なんで？」と驚きの声が上がる場面があった。

【映像】人気芸人が現役アナと消える衝撃展開

5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚活残り19日、今回は女性陣の友人を招いてのホームパーティーが開催され、ゆかの親友としてお笑いコンビ「レインボー」の池田直人が登場した。ゆかの婚約者であるS・リョウ（大手勤務の会社員兼モデル・年収700万円・29）に対し、「今、婚姻届出すところ想像できる？」と結婚への覚悟を追及した池田は、その答えを受けた直後、「1回西澤と一回行ってきていい？」と切り出す。

婚約者の自分が置いていかれる状況に、リョウは「2人で行くって、いいけど」と動揺を見せ、スタジオからも「なんでなんで？」「ちょっと待って？」「まさか…」と予期せぬ行動に驚きの声が上がった。

同棲部屋でゆかと2人きりになった池田は、「話聞いてる感じ、全然西澤ちゃんが好きじゃなさそう」と切り出し、「9日間過ごしてそうってことは、しっくりきてないんちゃう？」と、親友としてゆかの本心をズバリと突く。さらに、「リョウくん覚悟なくない？と思って、強く当たっちゃった」と追及の真意を明かすと、ゆかも「質問にしどろもどろになってたから、あれ？って思った」と不信感を募らせた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）