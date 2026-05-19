【パリ＝向山拓、市川大輔】パリで開かれていた先進７か国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議は１９日、共同声明を採択して閉幕した。

声明には、中国による輸出制限を念頭に、レアアース（希土類）などの重要鉱物の投資や調達で協調することを盛り込んだ。最新のＡＩ（人工知能）を悪用したサイバー攻撃を防ぐため、対応能力を強化する方針も打ち出した。

日本からは片山財務相と日本銀行の植田和男総裁が出席した。

声明では、日本や欧州に対してレアアースの輸出規制の圧力を強める中国を念頭に、「世界市場がゆがめられ、公正な競争が損なわれている」と指摘。Ｇ７として「安全で持続可能かつ強靱（きょうじん）なサプライチェーンの強化」を図るとした。

議長国フランスのレスキュール経済・財務相は閉幕後の記者会見で、「重要鉱物の供給網の確保に向けて、国際的な連携の再定義に尽力した」と述べた。

また、米新興企業アンソロピックが開発した「クロード・ミュトス」などＡＩ技術が進化する中、声明ではＧ７が協調して情報を共有する方針も示した。６月のサミット（首脳会議）までに具体策のとりまとめを目指す。

１９日は招待国のインドと韓国、ブラジル、ケニアも参加し、中東情勢の緊迫化による世界経済への影響などの議論を行った。Ｇ７と４か国は、ホルムズ海峡における自由かつ安全な航行の迅速な回復と、紛争の恒久的な解決が不可欠との認識を共有した。