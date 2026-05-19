あると助かるぅぅぅ！！【業務スーパー】ストック推奨♡「便利ソース」

【業務スーパー】で何を買おうか迷ったときには、ストックしておくといざというときに助かる「ソース」がおすすめ。パスタソースやうどんの素、話題のグルメがすぐに作れるソースなどいろいろなソースがそろっています。今回は、そのなかでも注目の商品をご紹介。お買い物の参考にしてみてください。

アレンジ自由自在！

こちらは「味噌煮込みうどんの素」です。1人前が3パックセットで\360（税込）。調理方法はとっても簡単で、湯煎かレンジで加熱して、温めたうどんにかけるだけ。業スーマニアの@arimama_chanさんによると「大きめの牛すじがゴロゴロ入っていて、溶けるほど柔らかくプルプル食感」とのことで、満足感がありそう。たまごやかまぼこなどの具材をプラスして、ボリュームアップするのもおすすめです。

麺も入った優秀ソース

インスタグラマー@odangosyufuさんのイチオシは、こちらの「カルボナーラ」。袋のなかに麺も粉末ソースも一緒に入っているため、フライパン1つでカルボナーラが完成します。中身をすべてお湯に入れたら汁気がなくなるまで煮つめるだけなので、料理が苦手な人も安心かも。忙しいときのランチや、サッと食べたい夕食のためにストックしておくと活躍してくれそうです。

量多めがうれしい！

インスタグラマー@racco_clubさんが「思わず手に取った」というのが、こちらの「たっぷりサイズのガーリックトマト」（写真左）です。1袋に2人前（260g）入っているので、ガッツリ食べたいときにもぴったり。茹でたパスタにかけるだけなので、時間がないときにもすぐに食べられるのがうれしいポイントです。3袋セットで\321（税込）と手に取りやすい価格なので、ぜひ試してみてください。

話題のグルメも簡単に！

麺類のソースと合わせてチェックしてほしいのがこちらの「麻辣湯の素」です。麻辣スープと春雨が2袋ずつ入っていて、1人前を2回作ることができます。作り方は、鍋にスープ・春雨・牛乳を入れて茹でるだけ。お好みで、肉や野菜、きのこなどをトッピングしても◎ 「常温保存」できるとのことなので、ストックしてみてはいかがでしょう。

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※こちらの記事では@arimama_chan様、@odangosyufu様、@racco_club様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A