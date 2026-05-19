◆プロボクシング ライト級（６１・２キロ以下）８回戦 ●岩本星弥（判定）大胡晴哉〇（１９日、東京・後楽園ホール）

メインイベントのライト級８回戦で、高校２冠のホープ・大胡晴哉（１９）＝吉祥寺鉄拳８＝が日本同級１１位・岩本星弥（２２）＝ＪＢ ＳＰＯＲＴＳ＝を３―０の判定で下した。日本ランカーを撃破し、戦績を３勝（１ＫＯ）１分けとした大胡は「２０歳で必ず日本タイトルを取りたい」と誓った。岩本の戦績は９勝（６ＫＯ）３敗。

序盤からプレスをかけて左右フックで攻め立てる岩本に対し、大胡はジャブ、左フック、左アッパーで迎撃。５回、岩本はプッシングによる反則で減点１が課せられた。中盤以降もロープに詰めて左右フックで襲いかかる岩本に対し、大胡はアッパー、右クロスで応戦。両者の激しい打撃戦に、１５００人超が詰めかけた後楽園ホールがヒートアップ。ジャッジは３者とも７６―７５で大胡を支持した。判定を聞いた瞬間、リング上で泣き崩れた大胡は「（昨年９月の）前回ドローだった。そこからケガもあって８か月空いたが、なんとか勝てた。何回も気持ちが折れそうになったが、応援してくれる声が聞こえたので頑張れた」と目頭を押さえた。

前日本ユース王者の岩本の気迫に「今回はもう、気持ちで」と覚悟を決めて打ち合いにも挑んだ。「アッパーでさばこうと思っていたが、アッパーを当ててもお構いなしで打ってくるので『なんだこれ』と思って。もうちょっと気持ちも鍛えないといけない。いい経験になりました」とうなずいた。

輪島功一スポーツジム所属のＡ級ボクサーだった父・大胡徳広さんの影響で、小学５年から本格的にボクシングを始めた。神奈川・武相高で全国高校総体、全国選抜大会を制し、アマチュア４１勝８敗の戦績を残した。昨年１月に高校３年でプロデビュー。昨年９月のプロ３戦目では本多俊介（Ｅ＆Ｊカシアス）と引き分けたが、日本ランカーに勝利したことで日本ランク入りは確実となった。

「ランキングに入っちゃったら、もう日本タイトルに挑戦したい。自分より強い選手と試合が決まった方がモチベーションも上がって、勝つために練習できる。自分より強いと言われている選手とやっていきたい。自分は２０歳で絶対に日本タイトルを取りたい。すぐにでも、次にでも、タイトル戦をやりたいなと思っています」。７月に２０歳となる新星は、日本王者・斎藤眞之助（３０）＝石川ジム立川＝への挑戦を見据えた。