【北京＝吉永亜希子】ロシアのプーチン大統領は１９日深夜、中国・北京に到着した。

２日間の公式訪問で、２０日には習近平（シージンピン）国家主席と会談し、中東やウクライナ情勢、露産エネルギーの中国向け供給の拡大などについて協議する。習氏は１４〜１５日のトランプ米大統領との米中首脳会談の内容をプーチン氏に説明するとみられる。

露大統領府によると、エネルギーや産業などの担当閣僚がプーチン氏に同行し、露北極圏から中国に天然ガスを運ぶパイプライン計画「シベリアの力２」についても中国側と協議する見通しだ。

プーチン氏は１９日、訪中前に公開したビデオメッセージで、中露は「特別な関係だ」と強調。ロシアが侵略するウクライナや中国が「核心的利益」と位置付ける台湾の問題を念頭に、「（両国は）主権や国家の一体性を守ることを含め、互いの根本的利益を支持する」と語った。

中国外務省によると、今回の首脳会談は、両国関係の基礎を定めた中露善隣友好協力条約の署名から２５年の節目に合わせて行われる。同省報道官は１８日、「中露関係を更に高いレベルに発展させる契機となる」と述べた。