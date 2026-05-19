

ATEEZ（C）ユニバーサルミュージック

8人組ボーイズグループATEEZは、6月28日に開催される「British Summer Time Hyde Park（ブリティッシュ・サマー・タイム・ハイドパーク）」にヘッドライナーとして出演する。

「British Summer Time Hyde Park」は、2013 年から開催されているイギリスを代表する大規模音楽フェスティバルで、毎年夏に約2〜3週間にわたり、ロンドン中心部のハイド・パークで行われる。単なるコンサートを超え、ロンドンの夏を象徴する文化イベントとして定着しており、ヨーロッパを代表するプレミアム音楽フェスとして評価されている。

これまで同フェスには、テイラー・スウィフト、アデル、ジャスティン・ビーバー、ケンドリック・ラマー、オリヴィア・ロドリゴ、ラナ・デル・レイ、サブリナ・カーペンターなど、世界的トップスターたちがヘッドライナーとして参加してきた。

今年も、ガース・ブルックス、マルーン 5、マムフォード・アンド・サンズ、デュラン・デュラン、ピットブル、ルイス・キャパルディら世界的アーティストがヘッドライナーとして名を連ねる中、ここへATEEZ も加わり、ワールドスターたちと肩を並べることになった。

ATEEZは2024年、K-POPボーイズグループとして初めて、アメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival（コーチェラ・フェスティバル）」に出演し、グローバルな影響力を証明した。

さらに、世界的音楽フェス「MAWAZINE（マワジン）」にも K-POP アーティストとして初めて招待され、ヘッドライナーステージを飾ったほか、世界三大ロックフェスの一つであり、アジア最大級の都市型音楽フェス「SUMMER SONIC 2024」にも出演し、圧倒的なパフォーマンス力を証明した。

またATEEZは、昨年7月から今年3月まで開催されたワールドツアー「IN YOUR FANTASY」を通じて、グローバルステージでの経験をさらに積み重ねた。北米12都市、日本3都市、アジア・オーストラリア9都市を巡り、世界中のファンを幻想的な世界へと導き、熱い反響を得た。

ATEEZ は、ワールドツアーで培った圧倒的なパフォーマンス力とステージ掌握力を武器に、“ステージ職人”らしい姿を再び見せる見通し。

なお、ATEEZは7月29日に、日本で5枚目となるニューシングルのリリースを発表した。今作「ATEEZ JAPAN 5TH SINGLE『タイトル未定』」は、ファンクラブ会員限定の ATINY 盤をはじめ、36P フォトブック付きの初回盤A・B、通常盤、フラッシュプライス盤、さらにメンバーソロ盤を含む全13形態で発売される予定。【British Summer Time Hyde Park オフィシャルサイト】https://www.bst-hydepark.com/