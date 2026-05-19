TGIフライデーズの新体験♡チーズたっぷり「FONDUE-IT」が登場！

TGIフライデーズから、思わず動画を撮りたくなる新メニュー「FONDUE-IT／フォンデュ イット」が2026年5月19日（火）より全13店舗でスタート♡熱々の鉄板に濃厚な“ケソブロンコチーズ”を目の前で豪快に注ぐライブ感たっぷりの演出で、食事そのものがエンターテインメントに。音や香り、シズル感まで楽しめる、初夏注目のグルメ体験です♪

チーズが主役の新体験グルメ♡

「FONDUE-IT」は、人気バーガーやサンドウィッチに、濃厚なケソブロンコチーズソースをたっぷりかけて仕上げる新感覚メニュー。

テーブルサイドで完成する演出は、まるでショーのようなワクワク感があります。

■FONDUE-IT BACON CHEESEBURGER／フォンデュ イット ベーコンチーズバーガー

価格：2,519円(税込)

■FONDUE-IT CRISPY CHICKEN SANDWICH／フォンデュ イット クリスピーチキン サンドウィッチ

価格：2,189円(税込)

熱々の鉄板ととろけるチーズの組み合わせが食欲を刺激♡ボリューム満点のアメリカンダイナーらしい一品です。

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こってり派必見の豪華ラインナップ

さらに、トリュフ香る贅沢バーガーや人気のポテトスキンも登場します。

■FONDUE-IT TRUFFLE MASHROOM BURGER／フォンデュ イット トリュフ マッシュルームバーガー

価格：2,629円(税込)

モッツァレラチーズやマッシュルーム、パルメザンクリスプを重ね、アイオリトリュフソースで仕上げた大人な味わい♡クリーミーなチーズソースとの相性も抜群です。

■FONDUE-IT LOADED POTATO SKINS（5pieces）

価格：1,529円(税込)

ベーコンとチーズをのせたポテトスキンに、濃厚チーズソースを豪快にオン。サワークリームを合わせれば、さらにやみつきになる味わいを楽しめます♪

南国気分のドリンクもチェック♪

「FONDUE-IT」と一緒に楽しみたいのが、南国ムード漂うドリンクメニュー。

■Hawaiian Mai Tai／ハワイアン マイタイ

価格：924円(税込)

プレミアムゴールドラムやパイナップルジュースを合わせた、華やかなカクテルです。

■Island Day Dream／アイランド デイ ドリーム（ノンアルコール）

価格：748円(税込)

パッションフルーツやポメグラネイトの甘酸っぱさが爽やかなノンアルドリンク。チーズメニューとの相性もぴったりです♡

五感で楽しむチーズ体験に夢中♡

TGIフライデーズの「FONDUE-IT」は、味はもちろん、目の前で完成するライブ感まで楽しめる新感覚メニュー♡とろけるチーズやシズル音、豪快なビジュアルは、友達との食事や女子会をさらに盛り上げてくれそうです。SNS映え抜群の“チーズエンターテインメント”を、ぜひ体験してみてください♪