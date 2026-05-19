リピート決定！お弁当にも使える「巾着たまご」& 本物を超える⁉︎「たこ焼き風厚揚げ」

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クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『☆栄養士のれしぴ☆の一生使える副菜150』から、何度も作りたくなること間違いなし！「巾着たまご」＆「たこ焼き風厚揚げ」レシピをご紹介します。

お弁当にも大活躍！想像以上のおいしさに驚き！

クックパッドの大人気レシピ作者☆栄養士のれしぴ☆さんのレシピ本『☆栄養士のれしぴ☆の一生使える副菜150』の中から「☆巾着たまご☆」と「☆たこ焼き風厚揚げ☆」を作ってみました。


じゅわ〜っと煮汁が溢れ出す！「☆巾着たまご☆」


■材料（4人分）

卵　4個

油揚げ　2枚

●水　200ml

●しょうゆ　大さじ2

●さとう　大さじ2

●みりん　大さじ1と1/2

●酒　大さじ1と1/2

●顆粒和風だし　小さじ1


作り方



1.半分に切った油揚げに熱湯をかけて油抜きをし、水分をしっかり拭き取ります。




2.油揚げを袋状に開き、生卵を1つずつ割り入れます。

【ポイント】卵は一度別の容器に割り入れてから移すと、失敗しにくいですよ！


3.袋の口を爪楊枝で縫うようにして閉じます。


4.鍋に●を合わせて火にかけ、沸騰したら３の巾着を入れます。

片面5〜6分ずつ、計10〜12分ほど煮込めば完成！冷ますと味がより染み込みます。


厚揚げがまさかのたこ焼きに!?「☆たこ焼き風厚揚げ☆」


■材料

厚揚げ　1枚

白だし　大さじ1

片栗粉　大さじ2

米油（炒め用）　大さじ2

たこ焼きソース　適量

マヨネーズ　適量

青海苔　適量

鰹節　適量


作り方

1.厚揚げを2〜3cmの角切りにします。




2.ポリ袋に厚揚げと白だしを入れ、優しく振って味を馴染ませた後、片栗粉を加えて全体にまぶします。


3.フライパンに多めの油を引き、厚揚げを転がしながら全面がカリッとするまで焼きます。


4.お皿に盛り、たこ焼きソース、マヨネーズをかけます。


5.仕上げに青のりと鰹節をたっぷり散らせば完成！外はカリッ、中はトロッとしたたこ焼き風の食感が楽しめます。


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