リピート決定！お弁当にも使える「巾着たまご」& 本物を超える⁉︎「たこ焼き風厚揚げ」
クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『☆栄養士のれしぴ☆の一生使える副菜150』から、何度も作りたくなること間違いなし！「巾着たまご」＆「たこ焼き風厚揚げ」レシピをご紹介します。
お弁当にも大活躍！想像以上のおいしさに驚き！
クックパッドの大人気レシピ作者☆栄養士のれしぴ☆さんのレシピ本『☆栄養士のれしぴ☆の一生使える副菜150』の中から「☆巾着たまご☆」と「☆たこ焼き風厚揚げ☆」を作ってみました。
じゅわ〜っと煮汁が溢れ出す！「☆巾着たまご☆」
■材料（4人分）
卵 4個
油揚げ 2枚
●水 200ml
●しょうゆ 大さじ2
●さとう 大さじ2
●みりん 大さじ1と1/2
●酒 大さじ1と1/2
●顆粒和風だし 小さじ1
作り方
1.半分に切った油揚げに熱湯をかけて油抜きをし、水分をしっかり拭き取ります。
2.油揚げを袋状に開き、生卵を1つずつ割り入れます。
【ポイント】卵は一度別の容器に割り入れてから移すと、失敗しにくいですよ！
3.袋の口を爪楊枝で縫うようにして閉じます。
4.鍋に●を合わせて火にかけ、沸騰したら３の巾着を入れます。
片面5〜6分ずつ、計10〜12分ほど煮込めば完成！冷ますと味がより染み込みます。
厚揚げがまさかのたこ焼きに!?「☆たこ焼き風厚揚げ☆」
■材料
厚揚げ 1枚
白だし 大さじ1
片栗粉 大さじ2
米油（炒め用） 大さじ2
たこ焼きソース 適量
マヨネーズ 適量
青海苔 適量
鰹節 適量
作り方
1.厚揚げを2〜3cmの角切りにします。
2.ポリ袋に厚揚げと白だしを入れ、優しく振って味を馴染ませた後、片栗粉を加えて全体にまぶします。
3.フライパンに多めの油を引き、厚揚げを転がしながら全面がカリッとするまで焼きます。
4.お皿に盛り、たこ焼きソース、マヨネーズをかけます。
5.仕上げに青のりと鰹節をたっぷり散らせば完成！外はカリッ、中はトロッとしたたこ焼き風の食感が楽しめます。
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