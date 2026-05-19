伊勢丹新宿店のデパ地下が「おかしのまち」が爆誕！青山デカーボの常設店や伊勢丹新宿店限定ブランドも登場するってよ〜！

デパ地下って楽しいですよねぇ。楽しすぎて、用事がなくてもついつい立ち寄っちゃう！

私のお気に入りは東京・伊勢丹新宿店のデパ地下なんですけど、なんとこれから約1年かけて洋菓子エリアが生まれ変わるそう。第1弾として6ブランドがオープンするようなので、さっそくご紹介していきますね。

【新プロジェクト始まります！】

伊勢丹新宿店 本館地下1階 洋菓子エリアが19年ぶりに刷新される「La Grande Cité 洋菓子サンク プロジェクト」。どんなプロジェクトなのかというと……？

・洋菓子エリアを「甘いまち」として再編集

・世界基準で評価される国内外のトップブランドが集結

・日本初・百貨店初のブランドやコラボ商品を展開

・「見せる厨房」の増設

これにより、新しくなった洋菓子エリアには3つのエリア（区画）が誕生します。

日本の老舗ブランドやパティスリーが並ぶ「カフェ エ シュクレ」、見せる厨房によりライブ感を味わえる「グランアルチザン」、新進気鋭のお店や国内外で人気を集めるブランドが週替わりで登場する「マ・パティスリー」をラインナップ。来年2027年3月までに順次、それぞれの区画をオープン予定です。

【もうすぐ第1弾エリアがオープン】

だいたい1年かけて進行していくプロジェクト。2026年5月20日には、区画のひとつである「カフェ エ シュクレ」に6つのブランドがオープンしますよ〜！

■新ブランド / 伊勢丹新宿店限定ブランド

・MILLI MILLI（ミリ ミリ）

フランスの伝統菓子ミルフィユ×日本ならではの素材と美意識を掛け合わせたスイーツブランド。パイ生地を重ねた軽やかな食感を楽しめるうえ、ビジュもいいのでギフトにもちょうどいいかも。

・Mielurire（メルリエル）

はちみつの自然な甘さと豊かな香り、味わいに着目して生まれたスイーツブランド。伊勢丹新宿店×新宿区障害者福祉事業所等ネットワーク「しんじゅQuality」が協業して採蜜した「MIEL はちみつ」を使用したスイーツも登場します。

■初常設店舗

・seiste（セイスト）

ショコラティエの瀧島誠士さんが手がけるブランド。これまではオンラインや百貨店の催事のみの販売でしたが、ついにファン待望の常設店舗をオープンします！

・青山デカーボ

「宝石箱のようなクッキー缶」を次々発売して一躍有名になった人気ブランドが初の常設出店。見た目のかわいさもさることながら、グルテンフリー＆プラントベースという特徴も◎。

そのほかには、モロゾフによるカスタードスイーツ専門店「CUSTA（カスタ）」や「ヒトツブカンロ」もオープン。さらには、これら6ブランドに加えて、「エシレ・パティスリー オ ブール」「資生堂パーラー」「パレスホテル東京スイーツブティック」といった11ショップもリフレッシュオープンするみたい。

しかもね、各店には伊勢丹新宿店限定商品が登場するんですって。これは胸アツすぎる。

デパ地下に行くのがますます楽しくなりそうですよねぇ。さてさて、どのお店からチェックしていこうかな……!!

※内容は、都合により変更または中止となる場合があります。予めご了承ください。

参照元：伊勢丹新宿店、プレスリリース

執筆：田端あんじ (c)Pouch

画像をもっと見る