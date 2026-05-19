春夏も「ブラウン」が大活躍！【グローバルワーク】大人がこなれる「着こなしテク」

秋冬ごろからトレンドカラーに浮上し、今も注目を浴び続けているブラウン。特にこの春夏は、フレッシュな印象で取り入れたり、爽やかなスタイリングに落とし込んだりするのがおすすめの着こなし方法です。黒より重たく見えないのに、適度な落ち着きもあり大人コーデにも取り入れやすいのがブラウンの魅力。今回は【グローバルワーク】のブラウンアイテムにフォーカスして、お手本の着こなしを紹介します。

襟付きオールインワンで上品さとこなれ感を両立

【グローバルワーク】「ハーフスリーブオールインワン」\7,990（税込）

襟 & ボタンのジャケット風デザインで、クリーンな印象を狙えるオールインワンが主役。ブラウンを選べば黒よりも軽やかな雰囲気になり、上品でありながらこなれたムードに仕上がります。ハイウエストの切り替えで、自然とスタイルアップも狙えそう。スカーフやバッグで明るめのブラウンを重ねれば、奥行きのあるワントーンコーデが完成です。

ジャガードレースのパーカーでトレンド感を上手にプラス

【グローバルワーク】「ジャガードレースパーカー」\3,990（税込）

柄パンツが目を引くリゾートライクな春夏コーデに、ジャガードレースの薄手パーカーをプラスした旬の着こなし。全身をブラウン系アイテムで揃えて統一感を出しつつ、素材の違いや柄のコントラストで奥行きのあるスタイルに仕上げています。ワントーンでも単調に見えず、おしゃれ感たっぷりに仕上がるというお手本。透ける素材とブラウンの組み合わせが軽やかで、暖かくなる季節にもぴったりの着こなしです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。