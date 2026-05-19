“婚約中”の34歳美人経営者と年収3000万円高卒経営者が口論になり、「ダサいよね」「男を立てられない女性は好きじゃない」と不快感をあらわにする場面があった。

【映像】美人社長の“一言”で最悪の空気に

5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚約8日目を迎え、この日も“婚約継続”が決まったあやかとショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円・31）。しかし、あやかはショウゴの反応が薄かったことに不満を抱き、「何で（婚約継続の）決断をしてくれたか聞きたい」と尋ねる。これにショウゴは「今日に関しては（婚約生活の）1日に入ってない。話せてない」「継続した理由はない」と突き放すように返した。

ショウゴの言い分は、婚約者以外の男性とデートできるルール「KEEPデート」をあやかが使ったことによるもので、「本当に自分のことを好いてて、気になって話したいんやったら、そもそも（新しい男性を）選ばんと俺と話したらいいんじゃない？っていう。その矛盾が決断した時にあった」と不満をにじませる。

一方のあやかは、他のカップルが交換日記やLINEで頻繁にやり取りしていることを引き合いに、「話す時間がないのは他の人たちも同じ状況だけど、ちゃんと聞こうとしているし、話してる」と反論。「ダサいよね、普通に」と痛烈な一言を言い放った。

ショウゴはその後のインタビューで、「しんどくなりそうやなって」と率直な気持ちを明かすと、「会社の社長として、自分の仲間や先輩後輩がいる会食に連れて行った時に、そういう言葉をその場で言えるような女の子、男を立てられない女性はあんまり好きじゃない」と嫌悪感をあらわにした。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）