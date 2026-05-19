マンチェスター・ユナイテッドで活躍するポルトガル代表DFディオゴ・ダロトに、スペイン移籍の可能性が浮上している。ジャーナリストのミゲル・セラーノ氏が報じた。



レアル・マドリードの新指揮官就任が確実視されているジョゼ・モウリーニョが、今夏の補強における最優先ターゲットとして、かつて自ら見出した“愛弟子”の獲得を熱望しているという。信頼できるサイドバックを求める“白い巨人”は、3000万ポンド以上を準備して本格的に動き出す構えのようだ。





モウリーニョは2018年、ポルトからダロトをマンチェスター・ユナイテッドへ引き抜いた張本人であり、その実力や戦術理解度の高さを現在も高く評価しているとされる。現在のレアル・マドリードでは、長年右サイドを支えてきた主将ダニ・カルバハルが今夏限りで退団することが決定しており、トレント・アレクサンダー・アーノルドに続く守備陣の補強が急務となっているようだ。さらに、ここ数年は度重なる負傷離脱に悩まされてきたこともあり、複数ポジションを高水準でこなし、稼働率の高いダロトは理想的な補強候補とみられている。左右両サイドバックをこなせる万能性も、クラブ側が高く評価しているポイントのひとつだという。新体制の“目玉補強”として、モウリーニョとダロトの師弟コンビは再結成となるのか。今後の動向に注目が集まりそうだ。