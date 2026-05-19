BTS・Jung Kook、初のファッションコラボレーション「とても刺激的でした」 Calvin Kleinと限定カプセル
韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク）が、グローバルブランドアンバサダーを務める「Calvin Klein」とのパートナーシップによる限定カプセルコレクション「Jung Kook for Calvin Klein」を19日、発表した。Jung Kookにとって初のファッションコラボレーションとなる。
【写真多数】コラボアイテムを着用！バイクと絵になるジョングク
今回のカプセルは、長年にわたるブランドアンバサダーとしての関係をさらに発展させたもので、同ブランドの象徴的なエッセンシャルアイテムをJung Kookのパーソナルスタイルを通して再解釈した。ブランドの洗練されたデザイン言語と、Jung Kookの反骨的なエッジが融合している。
Jung Kookは「これまでCalvin Kleinとのパートナーシップを通じて、ブランドのアイコニックなスタイルで自己表現をしてきましたが、今回さらにパーソナルでクリエイティブな形でCalvin Kleinと関わることができ、とても刺激的でした」とコメント。「初めてのファッションコラボとして、制作プロセスに深く関わり、Calvin Kleinのデザインの特性を活かしながら、すべてのアイテムに自分らしさを反映しました。このカプセルは、自分のスタイルやバイクへの愛を表現しており、デザインとストーリーテリングを通じて長く残るものを形にできたと感じています」と語っている。
バイカースタイルの要素とCalvin Kleinの伝統的なデザインコードを融合し、メンズ・ウィメンズ計20スタイルで構成されている。アンダーウェアとデニムを軸に、90sトラッカージャケットや90sストレート、ローライズのバギーデニム、グラフィックTシャツ、ロングスリーブTシャツ、レーサージャケットなどが展開される。ダメージ加工やレーシングストライプのディテールが、コレクションにヴィンテージ感とエッジを加えている。さらに、特別ロゴや織りネーム、さりげなく忍ばせた刺繍、Jung Kookにインスパイアされたグラフィック、カスタムデニムウォッシュ、エクスクルーシブなパッケージなど、コレクション性を高めるディテールが随所に施されている。
ブランドグローバル・ブランド・プレジデントのDavid Savman（デイヴィッド・サヴマン）氏は「このコラボレーションは、Jung Kookの圧倒的な影響力と Calvin Kleinのアイコニックなブランドコードを融合させた、非常にインパクトのある取り組みです。彼の視点を通じて、個性やバイクへの情熱をブランドの美学で表現しました。両者の融合により、モダンでカルチャーに深く響き、世界的な魅力を持つ新たなアイコン像を提示しています」と述べた。
今回のコラボはシネマティックなキャンペーンとともにローンチされ、フォトグラファーのAlasdair McLellan（アラスデア・マクレラン）氏によって撮影された。Jung Kookのカリスマ性と反骨精神をバイカーをテーマにした世界観で表現。広大な道を走る自由を象徴する現代のアイコンとしての姿が、ブランドの自信に満ちた視点と融合した没入型のビジュアルとなっている。
「Jung Kook for Calvin Klein」は、日本では20日午前7時から午前9時59分までMy Calvins会員オンライン先行販売を開始、その他一部のCalvin Klein店舗にて順次展開される。
Calvin Klein原宿店、ニューヨーク・ソーホー店、パリ シャンゼリゼ店の世界3つのフラッグシップストアでのみ発売される限定のアンダーウェアも展開予定。また、ロサンゼルス、シンガポール、タイ、シドニー、メルボルン、台湾、マレーシア、シンセン、重慶、上海などではポップアップストアを開催し、コラボの世界観を体験できる。購入特典としてキャンペーンビジュアルのポスターと、ロゴがあしらわれたトートバッグも配布される予定。
【写真多数】コラボアイテムを着用！バイクと絵になるジョングク
今回のカプセルは、長年にわたるブランドアンバサダーとしての関係をさらに発展させたもので、同ブランドの象徴的なエッセンシャルアイテムをJung Kookのパーソナルスタイルを通して再解釈した。ブランドの洗練されたデザイン言語と、Jung Kookの反骨的なエッジが融合している。
バイカースタイルの要素とCalvin Kleinの伝統的なデザインコードを融合し、メンズ・ウィメンズ計20スタイルで構成されている。アンダーウェアとデニムを軸に、90sトラッカージャケットや90sストレート、ローライズのバギーデニム、グラフィックTシャツ、ロングスリーブTシャツ、レーサージャケットなどが展開される。ダメージ加工やレーシングストライプのディテールが、コレクションにヴィンテージ感とエッジを加えている。さらに、特別ロゴや織りネーム、さりげなく忍ばせた刺繍、Jung Kookにインスパイアされたグラフィック、カスタムデニムウォッシュ、エクスクルーシブなパッケージなど、コレクション性を高めるディテールが随所に施されている。
ブランドグローバル・ブランド・プレジデントのDavid Savman（デイヴィッド・サヴマン）氏は「このコラボレーションは、Jung Kookの圧倒的な影響力と Calvin Kleinのアイコニックなブランドコードを融合させた、非常にインパクトのある取り組みです。彼の視点を通じて、個性やバイクへの情熱をブランドの美学で表現しました。両者の融合により、モダンでカルチャーに深く響き、世界的な魅力を持つ新たなアイコン像を提示しています」と述べた。
今回のコラボはシネマティックなキャンペーンとともにローンチされ、フォトグラファーのAlasdair McLellan（アラスデア・マクレラン）氏によって撮影された。Jung Kookのカリスマ性と反骨精神をバイカーをテーマにした世界観で表現。広大な道を走る自由を象徴する現代のアイコンとしての姿が、ブランドの自信に満ちた視点と融合した没入型のビジュアルとなっている。
「Jung Kook for Calvin Klein」は、日本では20日午前7時から午前9時59分までMy Calvins会員オンライン先行販売を開始、その他一部のCalvin Klein店舗にて順次展開される。
Calvin Klein原宿店、ニューヨーク・ソーホー店、パリ シャンゼリゼ店の世界3つのフラッグシップストアでのみ発売される限定のアンダーウェアも展開予定。また、ロサンゼルス、シンガポール、タイ、シドニー、メルボルン、台湾、マレーシア、シンセン、重慶、上海などではポップアップストアを開催し、コラボの世界観を体験できる。購入特典としてキャンペーンビジュアルのポスターと、ロゴがあしらわれたトートバッグも配布される予定。