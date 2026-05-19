パパブブレ「ワクワクキャンディくじ」で運試し♡超特大ジャーが当たる新体験

甘いキャンディを選ぶ時間までワクワクしたい♡そんな気分を叶えてくれるのが、パパブブレのオンライン限定企画「ワクワクキャンディくじ」。購入した瞬間に抽選結果が決まるゲーム感覚の新体験で、約2.4kgの超特大キャンディジャーが当たるチャンスも。何が届くかわからないドキドキ感と、パパブブレならではのカラフルで可愛いキャンディの世界観を同時に楽しめる注目企画です。

開封する瞬間まで楽しい企画

「ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。」をコンセプトに掲げるパパブブレらしく、今回の「ワクワクキャンディくじ」は“届くまでの楽しさ”にフォーカスしたオンライン限定企画。

購入完了と同時に専用抽選アプリで結果が決まり、まるでガチャを回すような高揚感を味わえます。

発売から約1か月で累計販売数3,000個を突破し、累計約1トン以上のキャンディを届けるなど、SNSでも話題に。

職人が一粒ずつ丁寧に仕上げたアートキャンディを、ランダム形式で楽しめるのも魅力です。

価格は1回2,980円（税込）。A～D賞いずれか1セットがランダムで届く“ハズレなし”仕様なので、どの賞でも嬉しいサプライズ感を楽しめます。

セブン‐イレブン「パペットスンスン」コラボ開催！限定スイーツ＆グッズに注目

超特大ジャーから定番セットまで

今回特に注目したいのが、当選確率1％のA賞「超特大キャンディジャー」。

約2.4kgものキャンディを詰め込んだ圧巻サイズで、最大7層に重なるカラフルなキャンディが存在感抜群。家族や友人とシェアしながら楽しみたくなる豪華な内容です。

B賞は、約1kg入りの「大容量バッグ」。5種類以上のキャンディがランダムに入ったボリュームたっぷりのセットで、当選確率は10％です。

さらにC賞「定番10袋セット」は、「フルーツミックス」や「サンキューミックス」など人気フレーバーを詰め合わせたセット。当選確率20％で、パパブブレの魅力をしっかり堪能できます。

D賞「定番5袋セット」は、デイリーに楽しみやすい内容で当選確率69％。ちょっとしたギフトや自分へのご褒美にもぴったりです♪

おうち時間がもっと特別に♡

オンラインショッピングが身近になった今だからこそ、“何が届くかな？”というワクワク感を味わえる「ワクワクキャンディくじ」は、おうち時間をもっと楽しくしてくれる存在。

パパブブレならではの遊び心たっぷりな企画は、自分用にはもちろん、友人や家族と一緒に盛り上がるのにもおすすめです。

キャンディの可愛さとサプライズ感を同時に楽しめる、新感覚スイーツ体験をぜひチェックしてみてください♡