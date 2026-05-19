元HKT48でアイドルグループ「イイトコドリ」の長野雅（26）が19日、自身のXを更新。グループ卒業を発表した。

長野は「2026年6月14日(日)をもちまして、イイトコドリを卒業させていただきます」と報告。「イイトコドリというグループに出会えて、白色担当として短い間でしたが活動できたことも、素敵なメンバー達と出会えたことも、みなさんと出会えたことも、全部全部大切な思い出です！」と思いをつづった。

続けて「最後のアイドル人生を、イイトコドリで終えられて良かったと心の底から思います これからは、1人のドリッパーとしてイイトコドリを陰ながら応援します！」とアイドルも卒業することを明かしている。

突然の卒業発表にフォロワーから「お疲れ様でした。ほんと楽しませてくれてありがとう」「これからもがんばってね」など労いの言葉やエールが送られている。

長野は愛知県出身。18年11月にHNT48劇場での「777んてったってHKT48〜7周年は天神で大フィーバー〜」で5期生としてお披露目。21年12月に正規メンバー昇格。23年8月1日の卒業公演で活動終了。25年12月からアイドルグループ「イイトコドリ」メンバーに加入。愛称は「みやびーむ」。特技は水泳。身長164センチ。血液型O。