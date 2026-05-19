King & Princeの永瀬廉さん（27）が18日、大阪・心斎橋で行われた『ハウス オブ ディオール 心斎橋』のオープニングイベントに登場。大阪での思い出を明かしました。

■お気に入りの“ジャケット”がポイント

この日のファッションについて、“ジャケット”がお気に入りだと明かした永瀬さんは「ファーストコレクションを実は紅白の時、オープニングで着させていただいていて、このジャケットの色と素材がちょっと違うものなんですけど。そういう意味でも、このジャケットは僕にとって思い出があるジャケットなので、お気に入りですね」と、理由を語りました。

■永瀬廉「まさに夢のようなおいしさ」

また、最近あった夢のような出来事については「最近、仕事で東京の外に行ったんですよ。そこで食べたカニ丼がすごくおいしくて。結構大きい身をのせてもらって、酢飯と食べたんですけど。まさに夢のようなおいしさでしたね。カニ丼です」と明かしました。

さらに、大阪での印象的な思い出について聞かれた永瀬さんは、“大阪松竹座”と回答。理由について「僕、結構関西ジュニアのころ、本当に春・夏・冬、そこ通ってステージやらせてもらったんで。本当にその思い出の地にディオールのここができたという。勝手に運命を感じるというか、そういう意味でもうれしいなと思いますね。なので、思い出は松竹座にずっといたっていう、大阪の公演させてもらってたっていう思い出ですね」と当時を振り返りました。