２０１３年に解離性動脈瘤（りゅう）のため死去した歌手・大滝詠一さん（享年６５）のトリビュートライブ「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ＷＥＥＫ ＳＰＥＣＩＡＬ ＬＩＶＥ Ａ Ｔｒｉｂｕｔｅ ｔｏ ＥＩＩＣＨＩ ＯＨＴＡＫＩ」（６月１０日、東京・ＳＧＣホール有明）に、シンガー・ソングライターの吉田美奈子が出演することがこのほど、発表された。

同ライブは、国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ（ＭＡＪ）」の授賞式（６月１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ）を前に、日本の音楽シーンに貢献し、多大な影響を与えた音楽家をたたえるもの。今年は、大滝さんが「大瀧詠一」名義で作詞・作曲、プロデュースを手がけた不朽の名曲「夢で逢えたら」（１９７６年）の誕生から５０年の節目にあたり、大滝さんを敬愛する豪華アーティストが集った。

当日は吉田のほか、伊藤銀次、稲垣潤一、佐野史郎、真理、鈴木茂、トータス松本、野宮真貴、ハンバート ハンバート、藤井フミヤ、渡辺満里奈らが出演する。

なお、６月１０日には、昨年行われた「大滝詠一ナイアガラ・レコード５０周年記念コンサート」の模様を収録した２枚組みブルーレイ映像作品が発売される。