俳優の中条あやみさん（29）が19日、『マリー・アントワネット・スタイル』報道発表会に登場し、自身が大切にしているこだわりを明かしました。

横浜美術館で8月1日から開幕する、展覧会『マリー・アントワネット・スタイル』。マリー・アントワネットにまつわるドレスやジュエリーなど、日本初公開を含む約200点が展示され、中条さんは展覧会のアンバサダーを務めます。

■“マリー・アントワネットの世界観”をイメージしたドレスで登場

中条さんはマリー・アントワネットのファッションについて、「自分でオートクチュールのすごく豪華なドレスを作ったり、ファッションアイコンとしてもすごくたくさんのすてきなドレスを作っていたことは皆さんもご存じだと思うんですけど、実は1人の時間だったりとか、子どもたちと一緒に居る時間は、とても一般的というか、素はすごくカジュアルなものを好む方」と印象を語りました。

その上で、「離宮の方で豪華なドレスとは違って、シンプルなデザインの動きやすいドレスを着ていたということで、私自身も今日はそのようなシンプルなドレスなんですけど。形がシュッとしていて動きやすいカジュアルめな、かつマリー・アントワネットの世界観といいますか、リボンだったり、お花柄だったり、ロココ調のイメージをするお花柄の刺しゅうのドレスで、今回はイメージしてきてみました」と衣装のポイントを明かしました。

■中条あやみ「貴重な歴史的なものを見ることができる」

また、今回の展覧会で気になっている展示について聞かれた中条さんは、「2018年まで行方が分かっていなかった、3連の119粒の天然パールとダイヤを使った3連のネックレス」と回答し、「つい最近見つかったものなので私自身も見るのが楽しみですし、貴重な歴史的なものを見ることができるというのはとてもワクワクしますね」と語りました。

さらに、展覧会にちなみ、自身が大切にしているスタイルについて聞かれると、「もし人生で迷ったりとか、どうしよう？と悩んだときは、“目の前の難しいことに格好良く挑む”というのが、私の中のすごくシンプルなんですけどテーマで。格好いいと思うことを選びたいですね」と明かしました。