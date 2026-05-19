ゆるさたまらーーーーん♡【ガチャ】集めたくなる可愛さ！「キャラチャーム」

ミニチュアやポーチをはじめ、遊び心たっぷりのユニークなアイテムがある【ガチャ】。今回は、そのなかでもマニアが注目している「キャラクターチャーム」をご紹介します。見つけたら即GETしてほしい人気商品を集めたので、参考にしてみてください。

ふわふわ素材が可愛い！

インスタグラマーの@m12314sさんが「やっと出会えた」とお気に入りなのが、こちらの「mojojojo フィギュアマスコット」です。ふわふわのフロッキー素材のマスコットに、ロゴ入りのカラビナが付いた可愛いアイテム。マスコットとカラビナの色が合わせられているのがオシャレポイントです。種類は、写真の「cherry on top」のほか、「nicky」「you never know」「betty」の4つ。1回\500（税込）で回せるので、mojojojo好きは要チェックです。

おすまし顔がキュート！

こちらは、「ICCHI ファッションカラビナマスコットチャーム」です。人気ぬいぐるみ作家のICCHIさんが手がけるぬいぐるみがフロッキー仕様のカラビナ付きマスコットに変身。バッグやポーチに付けて気軽に持ち歩くことができます。ラインナップは、「ねこのダイフク」「いぬのオモチ」など全4種類。価格は1回\500（税込）です。

ゆるさがクセになる！

ゆるい表情とコロンとしたフォルムが可愛いこちらは「お弁当フレンズ めじるしチャーム」です。チャームとリングが付いているので、傘などに取り付けて目印にするのも◎ 「カニつめフライちゃん」「たこさんウインナー」「アスパラベーコン」など全10種類。1回\300（税込）で回せるので、見つけたらぜひチャレンジしてみてください。

どれが出ても可愛い！

「なんでもいきもの」シリーズの「のりおにぎり屋さん」がマスコットスイングになって登場。おにぎりからちょこっと出たちっちゃな手足が可愛くて、見ているだけで笑顔になってしまいそう。 「ポークたまごおにぎり」「天むすおにぎり」など具材付きもキュートです。全5種類で価格は\300（税込）。じゃら付けするのも可愛いので、コンプ目指して回してみてはいかがでしょう。

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※こちらの記事では@m12314s様、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A