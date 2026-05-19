2026年2月に行われた衆院選で国民民主党から立候補して落選した野村泰暉氏が18日にX（旧Twitter）で、1月の衆院解散を“大雪”を理由に批判。ネット上で賛否両論を集めている。

野村氏は衆院選に国民民主党の新人として新潟4区から立候補。小選挙区で落選し、比例でも落選した。

衆院選について野村氏は18日にXで、「誰の、何とは言いませんが」と前置きし、「あの大雪の中、解散を打ったことに対しては、どうお考えなのだろうか？雪国民として問い続けたい」とつづった。

野村氏は、当時雪の中、かっぱと長靴で街頭に立っている自身の写真を公開し、「地元でも『こんな大雪の時に…ふざけるな』という声がたくさんありました。本当に、耳を傾けているのでしょうか？」と指摘した。

また、「地元民でもびっくりする大雪だったぜ…あの時は」と振り返った。

次のポストで野村氏は選挙翌日に玉木雄一郎代表から電話が掛かってきたことを明かし、「正直、私自身は別に雪慣れしてるから全然いいのです」としながらも、「ただ『交通面が心配だった』『何より、ポスター貼り等で協力してくださったボランティアさん、産別/組合の皆さんに感謝しかない』と直接伝えられたのは良かったです」とつづった。

ポストには、「資金力のある政党の方が夏冬は有利な気がする」「わざわざやるタイミングじゃなかったよね」「豪雪地帯ではない私もキレました」という賛同の声が集まっている。

一方で、「仮に真夏に解散したら『こんな酷い猛暑日に…ふざけるな』とか言い出すでしょ絶対」「必ず天気の良い日しか選挙できなくなるではないか」「春に解散してたら花粉、夏なら酷暑みたいになんでもあてはまっちゃいそう」という批判的な声も多く寄せられている。

豪雪のほか、猛暑や連休、台風、年末年始、年度末など、どのタイミングであっても「時期が悪い」という指摘をすることができてしまう以上、野村氏の苦言に疑問を抱いた人も少なくなかったようだ。