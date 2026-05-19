「ヤクルト０−２巨人」（１９日、ヨークいわきスタジアム）

巨人が７連勝。開幕１軍を逃し、苦しみ続けた戸郷が７回５安打無失点と好投し、三度目の正直で今季初勝利を挙げた。試合後は「やっぱり納得して登板できたのは久しぶりの感覚。チームの連勝もそうですし、自分の勝利もつけられて。久しぶりに気持ちよく試合を終えられたかな」と振り返った。

最後のイニングとなった七回は、マウンド上で何かをつぶやいた。「しっかり（勝負に）いくところと、ボール球の使い方を自分の中で自分と会話してました。（捕手の）大城さんもすごくいいリードをしてくれたんで、それがいいピッチングにつながったかなと思う」と明かした。

２−０の三回は１死から二塁打と内野安打、四球で１死満塁のピンチを背負った。ここで内山に対しては２ボール１ストライクから３球連続でフォークを投じ、空振り三振。続く増田は初球に１５３キロを計測するなど、カウント１−１からの１５２キロで中飛に打ち取った。「やっぱり真っすぐとフォークのコンビネーションが僕のピッチングだと思う。それがこれだけ使えると自分のピッチングができる」と胸を張った戸郷。その一方で「それが使えない、あまり良くない時期も１年ぐらいあったので、それもいい勉強になりました。ただやっぱり空振りが取れると試合はすごくしやすかったので。よかったかなと思います」と続けた。

あらためて１勝の重み、大変さを問われると「本当にプロ野球で１勝を勝つ厳しさは、ここ２年ぐらいですけど、感じています」と吐露。「いい悩みと言えばいい悩み。ここから続けることが一番重要。続けていけるピッチャーというのが、やっぱりチームの柱になれると思うので頑張りたい」と誓った。