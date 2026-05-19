かわにしなつきが、新曲「一番星」MVの撮影オフショットを自身のInstagramに投稿した。

（関連：【画像】倶留尊山に登るかわにしなつき）

「一番星」は5月1日にリリースされた楽曲で、MBS『よんチャンTV』内コーナー「よんチャン登山部」のテーマソングとして書き下ろされた。MVは番組のロケで訪れた標高1037mの倶留尊山（奈良県／三重県）で撮影されており、出演者たちと登山をするシーンや、山頂で歌い上げるシーンなど、山中での収録映像で構成されている。

Instagramには「お揃いの歩幅じゃなくても、きっと同じような悩みや苦しみを抱えて、同じような泥だらけの靴底をみんな持っていて、そんな中出会えたキセキを大切にしていこうと、そう思える楽曲にもなったと思います」と楽曲のテーマを綴っている。さらに「いつもはシンガーソングライターとして、ひとりぼっちに感じてしまう時があるけど、周りが見えなくなるくらいいっぱいいっぱいなだけで、ひとりなんかじゃないって思えた」とし、「それぞれの日々の中、そう思ってる人が1人でも居たら、立ち止まって深呼吸して周りを見渡せるような、そんな曲になれば良いなと思います」とメッセージを寄せている。

オフショットには、山で自撮り棒の付いたアクションカメラを掲げるかわにしの姿をはじめ、番組収録の様子、共に登山をしたMBSアナウンサーの中野広大、海渡未来との山頂での記念写真などが収められている。登山中に出会った花やドローンと戯れるかわにしの姿も写し出されている。

（文＝本 手）