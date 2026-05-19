今年の水着、どんなのにしようかな！かわいい or おしゃれ系で選べる2026年夏の最新水着まとめ👙

まだ5月だというのに、すでに暑い。じわりじわりと「夏」が迫ってきているので、そろそろ水着を新調しておきたいところです。都内近郊でも、ぼちぼちプールがオープンし始めているしね。

かわいい系にしようか、それとも洗練されたおしゃれなスイムウェアにしようか───。Pouchではその両方を厳選してみたので、ぜひ水着を選ぶときの参考にしていただければと！

※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。

【その1：かわいい系】

・RAVIJOUR

女性の新しいセクシーさを追求するランジェリーブランドRAVIJOUR (ラヴィジュール）では、編み上げリボンがかわいいコルセット風ビキニを展開中。カラバリも豊富なのでポップに着こなせそうです。

「私にはちょっとセクシーすぎるかも…」という人には、フリルがたっぷりついたワンピース型スイムウェアもありますよ。友達とおそろいにしてもかわいいかも♪

2026年4月16日から順次、公式オンラインストアと全国店舗で発売

価格：各1万8920円

参照元：ラヴィジュール、プレスリリース

・スナイデル

スナイデルでは “かわいく盛れる水着” をラインナップしています。ワンピースがセットになったビキニ、レトロな雰囲気のホルターネックワンピースなど、目移り必至の品ぞろえ！

パンツやカーディガンと合わせることでお洋服のように着られるところも◎。サンダルなど小物も充実しておりますよ。

2026年4月8日から公式オンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリにて先行販売 / 4月中旬以降から店頭でも発売

価格：1万8920円〜

参照元：スナイデル、プレスリリース、楽天市場、Amazon

・ピーチ・ジョン

ロマンティックなデザインを探しているのならピーチ・ジョンが狙い目かも！ フリルやドットチュールをたっぷり使用したバレエコア風ワンピースや、ビスチェ風ハイウエストビキニなどを取りそろえています。

スタイルアップがお望みならば、人気商品「ナイスバディブラ」のカップを使用したスイムウェアを選んでみて。水陸両用ラッシュガードにもかわいいデザインがそろっているので、あわせてゲットしておくといいかも。

2026年4月15日からSan-ai Resort公式WEB SHOP、ピーチ・ジョンなど一部取り扱い店舗で発売

価格：8000円〜

参照元：ピーチ・ジョン、プレスリリース、楽天市場、Amazon

・tu-hacci

インナーブランドとしておなじみ、tu-hacci（ツーハッチ）では、2カップ盛れる機能を搭載した初の水着ライン「オフショルダービキニ3点セット」がデビュー。

お洋服のようなビジュアル×ブラをまとっているようなフィット感を兼ね備えており、二の腕・お腹を自然に隠す「計算された肌見せ」デザインも取り入れているそう。セットのフレアパンツはポケット付きで、機能性もばっちりです♪

2026年4月8日から公式オンラインストアなどで発売

価格：各9980円

参照元：tu-hacci、プレスリリース、楽天市場、Amazon

【その2：おしゃれ系】

・SISANDI

クールで洗練された雰囲気のスイムウェアを求めているなら、大人の女性に向けた水着ブランド「SISANDI（シサンディ）」はいかがでしょう？

「着用する全ての方が人目を気にせず、自分の身体を愛し、楽しい時間を過ごせますように。」という願いのもとつくられたブランドで、4色のベーシックカラー×ミリ単位まで計算されたデザインが特徴です。潔いほどシンプルだけど、そこがカッコいい！

公式オンラインストアなどで発売中

価格：新作 2万7400円〜

参照元：SISANDI、プレスリリース

※バーニーズ ニューヨーク銀座本店・神戸店ではポップアップストアを開催（すでに終了）。

・THINGS THAT MATTER

上品な肌見せを目指すなら「THINGS THAT MATTER（シングスザットマター）」の最新スイムウェアコレクションがよさそう。お洋服のようにまとえるモードな水着4種類をラインナップしています。

ガチで泳ぐというよりも、水辺のあるキャンプなど、アウトドア＆レジャーシーンで活躍してくれそうなデザインが豊富。しかもうれしいUVカット機能付きです♪

2026年4月21日から順次、公式オンラインストアなどで発売

価格：1万7600円〜

参照元：THINGS THAT MATTER、プレスリリース

・Curensology×Speedo

最後にご紹介するのは、華奢見えしつつも体型カバーが叶うスイムウェア。エレガンスと日常の洗練を両立させたセレクトショップ「Curensology（カレンソロジー）」×スイムブランド「Speedo」によるコラボ商品です。

お洋服としても着られそうなトップス、ショートパンツのようなデザインのボトムスに安心感がある……！ デコルテが美しく見えるデザインを取り入れるなど、細部にまでこだわっているところも◎。

2026年4月16日からGoldwinOnlineStore、Curensology全店舗、Curensologyオンラインストアにて発売

価格：2万2000円

参照元：Speedo、プレスリリース

気になるアイテムが見つかったなら、さっそくチェックしておきましょう。お気に入りのスイムウェアがあれば、夏がよりいっそう待ち遠しくなりそう♪

※価格はすべて税込みです。

執筆：田端あんじ (c)Pouch

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