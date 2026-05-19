俳優でアイドルグループ・M!LKのメンバーとしても活躍する佐野勇斗さん（28）が18日、東京・中池袋公園で行われた映画『トイ・ストーリー５』の声優発表イベントに登場。作品への思いをはじめ、収録時のこだわりについて明かしました。

映画は『トイ・ストーリー』シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』（7月3日全国劇場公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）。おもちゃたちの前に最新の電子タブレットが現れ、テクノロジーという史上最大の脅威に立ち向かう姿が描かれます。佐野さんは、トイレ・トレーニング用のハイテクおもちゃ“スマーティー・パンツ”の日本版声優を務めることが発表されました。

■「夢のような気分でしたね」

オーディションを経て声優が決定したという佐野さん。決まった時は、「僕は業界で一番『トイ・ストーリー』好きな自信があるとよく言ってきたので、もう夢のような気分でしたね」と喜びを明かしました。

また、佐野さんにとって『トイ・ストーリー』は人生を変えてくれた作品だそうで、「今から見る、僕のように、若い子たちがその『トイ・ストーリー』を見ていろいろ感じるものもあると思うので、なんかちょっと言葉選びが難しいんですけど、少しでも邪魔したくないなというか。佐野勇斗が演じてるって思わせたくなくて、できるだけ。そこは結構意識はして頑張りましたね」と演じる上で心がけていたことを語りました。

■全部とり終えてから「ほぼ全部、8割9割とり直し」

今回、声優に初挑戦した佐野さんは収録を振り返り、「すごく難しくて」とコメント。「僕の、“スマーティー・パンツ”のセリフを言う日数って設けられてるんですけど、全部とった後に一度どういうふうに声とれたかっていうのを聞いた後に、やっぱ『トイ・ストーリー』大ファンだっていうのもありますし、だいぶ納得がいかなくて全部とり終わってから、ほぼ全部、8割9割とり直しました」とエピソードを明かしました。

また、歩くのが昔から好きではなかったという佐野さん。作品にちなんで、“もし自分がおもちゃになったらどうしたいか”を聞かれると、「誰かのカバンに入れてもらったりとかしてね、通勤時間を減らすだったり。歩かない生活を送りたい…」と願いを口にしました。