２児の母でフリーの新井恵理那アナウンサーが、家族での初キャンプで起こった“事件”を明かした。

新井アナは１９日までに自身のインスタグラムを更新。「＼初キャンプは衝撃的結末／」「子どもたちに自然体験を！と、我が家は思いきってテント一式を揃え、《初キャンプ》してきました！ 野菜は切って持っていき、お肉にはＢＢＱ味と塩レモンの下味をつけておくと…焼くだけでとっても美味しい！ホットサンドやコーヒーもいつもより美味しく感じて…外で食べるご飯って、どうしてこうも美味しいのか…感動しました」「夜はカエルの鳴き声や、雨風の音に包まれて…自然を全身で感じられて、子どもたちも大興奮でした〜！」と記し、キャンプを楽しむ様子を報告した。

続けて「ところが、事件です。笑 ２日目の夕方。なんと、風速１２メートルの南風により、おニューのテントが、ふぁーーーーーっと飛んで行きました！！！骨が３本も曲がってしまい…とほほ」と、購入したばかりのテント飛ばされた写真をアップ。

「ケガがなかったのは本当に幸いでした！」「こうなってはもう、中もぐちゃぐちゃですから、２日目のテント泊は断念」「初心者ならではの苦い思い出です でも、周囲のたくさんの方に助けていただき、自然の怖さも、楽しさも、人の優しさも学べた気がします ショックはトラウマ級だったけど、せっかく全部集めたし…またリベンジしたいなぁ…！」とつづった。

この投稿には、「怪我なくてよかった」「テントの話、お察しします」「大丈夫ですか？」「逆にいい思い出になると思います」「初キャンプお疲れ様でした」「大惨事でしたね」「写真見たら想像以上の事故」などのコメントが寄せられた。

新井アナは２０２３年４月に一般男性との結婚と第１子妊娠を発表。同年１０月に第１子、２５年４月に第２子の出産を公表した。