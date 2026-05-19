リボンやフリルをトッピング♡ 存在感マシマシな〈ビジュ映えトップス〉3選

なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背なかを押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そこで今回は、三浦理奈とともに、パッと目を引く「ビジュ映えトップス」をご紹介します。いつもより気分を上げたい日、ちょっぴり目立ちたい日のコーデに最適です♡

ここぞという日に背中を押す！Ray的・おまもり服 なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背中を押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そんな“ここぞ”という日のためのアイテムを紹介します！

視線を集めるビジュ映えトップス 誰かに認めてもらう。それにはまずは自分を知ってもらうことが重要。思わず目で追ってしまうようなビジュ映えトップスなら、存在感をアピールできること間違いなし♡

Cordinate とびっきり華やぐ大きめリボンがおかわ♡ いいコちゃんなツイード素材で清潔感をアピ。ピンク×ビッグリボンの圧倒的可愛いコンピが自信を持たせてくれる。 ラメツイードリボンジャケット 7,480円、同スカート 7,150円／ともにカルナムール

Item 【dazzlin】ショルダーボリュームフリルトップス フリルやリボンでおめかしして、甘い気分を格上げ♡ ショルダーボリュームフリルトップス 6,490円／dazzlin

Item 【Rirandture】オフショルフリルバルーントップス ウエストマーク×バルーンシルエットが美しい♡ オフショルフリルバルーントップス 19,800円／リランドチュール

Item 【dazzlin】フリルリボンブラウス 涼しげカラーで夏気分を先取り。 フリルリボンブラウス 5,940円／dazzlin 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海