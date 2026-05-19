リボンやフリルをトッピング♡ 存在感マシマシな〈ビジュ映えトップス〉3選
なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背なかを押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そこで今回は、三浦理奈とともに、パッと目を引く「ビジュ映えトップス」をご紹介します。いつもより気分を上げたい日、ちょっぴり目立ちたい日のコーデに最適です♡
ここぞという日に背中を押す！Ray的・おまもり服
なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背中を押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そんな“ここぞ”という日のためのアイテムを紹介します！
視線を集めるビジュ映えトップス
誰かに認めてもらう。それにはまずは自分を知ってもらうことが重要。思わず目で追ってしまうようなビジュ映えトップスなら、存在感をアピールできること間違いなし♡
Cordinate とびっきり華やぐ大きめリボンがおかわ♡
いいコちゃんなツイード素材で清潔感をアピ。ピンク×ビッグリボンの圧倒的可愛いコンピが自信を持たせてくれる。
Item 【dazzlin】ショルダーボリュームフリルトップス
フリルやリボンでおめかしして、甘い気分を格上げ♡
Item 【Rirandture】オフショルフリルバルーントップス
ウエストマーク×バルーンシルエットが美しい♡
Item 【dazzlin】フリルリボンブラウス
涼しげカラーで夏気分を先取り。
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／三浦理奈（本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海