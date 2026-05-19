◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）

巨人が２年ぶり７連勝を飾った。先発・戸郷は７回無失点の好投で待望の今季初勝利。初回に平山の先頭打者本塁打と大城の適時打で挙げた２点を守り切った。

前週３連投を含む全５試合登板のマルティネスが疲労を考慮して残留。８回は中川、田中瑛、９回は大勢が締めて無失点リレーを完成させた。

これで巨人は今季４２試合で２４勝１８敗、貯金６。地方球場では５戦５勝と負けなしだ。

４月２１日の中日戦（長野）は平山のプロ初打点となる２点適時打で勝利。

同２２日の中日戦（前橋）は竹丸が５回１０奪三振、プロ初安打も放ち、石塚がプロ初３番で初長打初打点を挙げて勝利。

１３日の広島戦（岐阜）は佐々木がサヨナラ２ラン。

１４日の広島戦（福井）は坂本が通算３００号となる逆転サヨナラ３ランで宮原プロ初勝利。

この日、福島・いわきでは戸郷が待望の今季初勝利を挙げ、地方球場全勝継続となった。

巨人の次回の地方球場は６月３０日のヤクルト戦（弘前）、７月１日のヤクルト戦（盛岡）が予定されている。