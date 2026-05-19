「静岡県誕生150周年記念アンバサダー」に就任したSixTONESの松村北斗（30）が19日、静岡県庁で行われた委嘱式に出席し、鈴木康友知事（68）から委嘱状が交付された。委嘱状交付後、知事との静岡にまつわるトークセッションで会話に花を咲かせ、静岡県イメージキャラクター「ふじっぴー」も交えたスリーショットの記念撮影を行った。

−アンバサダー就任の感想は

中学1年生から3年生の3年間、静岡にいながら新幹線で東京に通って活動していて、ずっと静岡が支えてくれていたので、改めて150周年という歴史の上で支えてもらっていたんだなと感じますし、少しでも尽力できることがあると思うと本当に名誉なことだし、心躍るチャンスだなというふうに感じています。

−「静岡県」と聞いて、真っ先に思い浮かぶ風景やイメージは

島田市に住んでいたので、坂を上ると茶畑が広がっていて、その向こうに雄大な大井川が流れているっていう風景は、これまでもいろいろな場所に行きましたけど、あの景色と同じ感動っていうのは、やっぱり他にはなかなかなく、ここにしかない感動だなと感じます。

−もし1日オフがあり、静岡県内で過ごせるとしたら？

恥ずかしながらまだ富士山に登ったことがなくて、父が昔頂上までではなかったものの友人と集まって何合目かまで登って、とても楽しかったということを子どもの頃からずっと聞かされていたので、いつか大人になったら友人と行くんだろうなと思いながら、なかなかまだ実っていなくて。一緒に行ってくれる友人はいるので、あとはもうスケジュールだけです。

−静岡県の未来について、今後どんな未来を描いてほしいか

食が好きで、東京にいっても静岡産のものとか、結構探して食べたりもするんですけど、全国にまだ知られていないおいししいものっていっぱい眠ってると思っていて、お茶、いちご、わさびとかはあるけど、実はすごい自然薯がおいしいんだよ、とかそういうものが広がって、何々といえば静岡、全部静岡じゃん、みたいになったら、せっかく豊かな県なので、とてもすてきだなと思いますね。