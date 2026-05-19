「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）

阪神が接戦を制し、交流戦前の勝ち越しを決めた。対中日戦はこれで８勝２敗。今季初の地方球場開催となった一戦でカード初戦を手にした。

投打がかみ合っての勝利に試合後、藤川監督は「すごくうれしいですね。岡山で年間１試合のゲーム。みんな大事に大事に。攻めるところは攻めて、守る方でも攻めながらいいゲームをしてくれましたね」とナインを称賛した。

打線は計１１安打。特に森下、佐藤輝、大山のクリーンアップで計７安打で全４打点を挙げた。主軸への信頼感を問われると「彼らは好きですね。こういう声援がダイレクトに聞こえて、花火も上がったり、非常に楽しいゲームで。野球をしてるっていうベンチの選手たちの表情でした。よかったと思います」とうなずいた。

特に４番の佐藤輝は初回の先制タイムリーや三回の１２号２ランなど、３安打３打点。全打席出塁と大活躍した。藤川監督は「いやもうファンの方はラッキーというかね。佐藤のホームランの数の１本に球場に来られたという。これはもう佐藤もうれしいし、自分も監督としてうれしいし、みんなうれしいですね」と喜んだ。