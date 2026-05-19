現役慶応生「可愛いの申し子」キャバ嬢・める、抵抗あったメディア出演決意した理由 学業と両立の秘訣明かす【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の「める」にキャストの仕事を始めたきっかけや、学業と両立する秘訣について語ってもらった。
【写真】「唯一無二の天使」SNSで話題の現役慶応生キャバ嬢
慶應義塾大学に通いながら、夜の世界でも活躍するめる。「可愛いの申し子」「唯一無二の天使」との呼び声が高い次世代の知性派美女の入店はSNSでも話題に。
その美貌とキャラクターは多方面で注目を集め、『CHANCE ＆ CHANGE』などのメディア出演も果たしている。
― キャストの仕事を始めた理由を教えてください。
める：アルバイトを探していて、家庭教師と迷いましたが、楽しそうだったキャストを選びました。3年間同じお店で働いていたのですが、もっと頑張っていくなら、抵抗があったメディア出演にも力を入れていく必要があると思い、メディアに強い店舗に移籍して。前の店舗とはまた違った盛り上がりがあって楽しいです！早速今回初めてメディアに出演させていただいて、緊張しています。
― 大学との両立で大変なことは？
める：大学とキャストの仕事が続く日もあるのですが、そのときは朝起きるのも、お酒を飲むことも辛いです。だからどちらも頑張りすぎないことを頑張るようにしていて。仕事も頑張りつつ単位も落とさないように、どちらも6割くらいの力をキープしています！
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった読者に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
める：自分を大切にすることです。憂鬱になることもたくさんあると思いますが、自分にご褒美をあげて気分転換をしながら楽しく頑張っていくことが大切だと思っていて。私は昼間にサウナに行ったり、家で本を読んだり、神社に行ったりしています。SNSでバズっている小網神社は、お参りをすると仕事運が上がる気がするのでおすすめ！
― 最後に、現在の大きな夢と小さな夢を教えてください。
める：大きな夢は知名度をつけること。小さな夢は学業と仕事を両立して、通っている大学を卒業することです。
― ありがとうございました。
現役慶應義塾大学生という知的な背景を持ちながら大きな夢を掲げるめるさん。その魅力は、学業と夜の仕事を両立させるために「6割くらいの力をキープ」という、しなやかで賢明なセルフマネジメント術にある。
メディア進出を見据えて環境を変える決断力と、自分を慈しむことで心の平穏を保つ自然体な姿。高い目標を追いかけながらも、決して自分を見失わない彼女のスタイルは、多くの読者に持続可能な努力の大切さを教えてくれる。知性と野心を武器に夜の世界でさらなる飛躍を目指す彼女の快進撃から目が離せない。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「唯一無二の天使」SNSで話題の現役慶応生キャバ嬢
◆現役慶応生の美女・めるとは？
慶應義塾大学に通いながら、夜の世界でも活躍するめる。「可愛いの申し子」「唯一無二の天使」との呼び声が高い次世代の知性派美女の入店はSNSでも話題に。
◆める、大学生×キャストの大変さ
― キャストの仕事を始めた理由を教えてください。
める：アルバイトを探していて、家庭教師と迷いましたが、楽しそうだったキャストを選びました。3年間同じお店で働いていたのですが、もっと頑張っていくなら、抵抗があったメディア出演にも力を入れていく必要があると思い、メディアに強い店舗に移籍して。前の店舗とはまた違った盛り上がりがあって楽しいです！早速今回初めてメディアに出演させていただいて、緊張しています。
― 大学との両立で大変なことは？
める：大学とキャストの仕事が続く日もあるのですが、そのときは朝起きるのも、お酒を飲むことも辛いです。だからどちらも頑張りすぎないことを頑張るようにしていて。仕事も頑張りつつ単位も落とさないように、どちらも6割くらいの力をキープしています！
◆めるの夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった読者に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
める：自分を大切にすることです。憂鬱になることもたくさんあると思いますが、自分にご褒美をあげて気分転換をしながら楽しく頑張っていくことが大切だと思っていて。私は昼間にサウナに行ったり、家で本を読んだり、神社に行ったりしています。SNSでバズっている小網神社は、お参りをすると仕事運が上がる気がするのでおすすめ！
― 最後に、現在の大きな夢と小さな夢を教えてください。
める：大きな夢は知名度をつけること。小さな夢は学業と仕事を両立して、通っている大学を卒業することです。
― ありがとうございました。
◆まとめ
現役慶應義塾大学生という知的な背景を持ちながら大きな夢を掲げるめるさん。その魅力は、学業と夜の仕事を両立させるために「6割くらいの力をキープ」という、しなやかで賢明なセルフマネジメント術にある。
メディア進出を見据えて環境を変える決断力と、自分を慈しむことで心の平穏を保つ自然体な姿。高い目標を追いかけながらも、決して自分を見失わない彼女のスタイルは、多くの読者に持続可能な努力の大切さを教えてくれる。知性と野心を武器に夜の世界でさらなる飛躍を目指す彼女の快進撃から目が離せない。（modelpress編集部）
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