日経225先物：19日22時＝400円安、6万480円
19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比400円安の6万480円と急落。日経平均株価の現物終値6万550.59円に対しては70.59円安。出来高は4227枚となっている。
TOPIX先物期近は3844.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.17ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60480 -400 4227
日経225mini 60480 -400 100327
TOPIX先物 3844.5 -17 7031
JPX日経400先物 34805 -195 301
グロース指数先物 809 -3 388
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3844.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.17ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60480 -400 4227
日経225mini 60480 -400 100327
TOPIX先物 3844.5 -17 7031
JPX日経400先物 34805 -195 301
グロース指数先物 809 -3 388
東証REIT指数先物 売買不成立
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