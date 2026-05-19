　19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比400円安の6万480円と急落。日経平均株価の現物終値6万550.59円に対しては70.59円安。出来高は4227枚となっている。

　TOPIX先物期近は3844.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.17ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60480　　　　　-400　　　　4227
日経225mini 　　　　　　 60480　　　　　-400　　　100327
TOPIX先物 　　　　　　　3844.5　　　　　 -17　　　　7031
JPX日経400先物　　　　　 34805　　　　　-195　　　　 301
グロース指数先物　　　　　 809　　　　　　-3　　　　 388
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース