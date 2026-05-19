２６日放送のＴＢＳ系「マツコの知らない世界」（午後８時５５分）にクイズ王・伊沢拓司がゲストで登場する。日本で独自に進化したクイズ番組の歴史について、懐かしい映像とともに伊沢が徹底解説。鋭い分析にマツコ・デラックスも大いに感心するなど、番組内では穏やかな時間が流れた。

伊沢は「クイズの歴史をみなさんに見てもらうということはずっと目指していたことでしたし、クイズの話が今できたということが嬉しかったです」とコメント。「横道に逸れた内容がどこまでＯＡに残っているか次第ではありますけど…（笑）」と収録の様子を明かしながらも「個人としてもこんなに褒めてもらえる機会ってなかなかないことなので、それも含めて今日は幸せな気分だったなと思います。マツコさんにお会いしたのは久しぶりだったんですが、僕のことを買ってくださっているのでやりやすいかなと思いきや、買ってくださりすぎてやりにくい部分もありました（笑）」と振り返った。

番組内では 大学クイズ研究会の強豪校・早稲田大学クイズ研究会のメンバーも参加し、「競技クイズ」について語るなど、さまざまな角度でクイズの魅力が明かされる。井沢は「視聴者の皆さんも、自分の中で一番好きなクイズ番組などがあると思うので、そういったものを懐かしみつつ、その上で『自分もできるかも』という気持ちで見てもらえると、クイズカルチャーというものを今まで以上に楽しんでいただけるのかなと思います」とその魅力について熱い思いを寄せた。