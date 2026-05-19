◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）

広島は２カード連続の初戦白星で１日以来の連勝を飾り、借金を７に減らした。今季、マツダでのＤｅＮＡ戦は３戦３敗で、昨年から５連敗中と苦しんでいた。ホームでの同カードでの開幕４連敗なら１９６５年以来の屈辱となっていたが、免れた。

先発・床田寛樹投手が、５、６回ともに無死二塁のピンチを切り抜け、６回無失点で２勝目（２敗）。ＤｅＮＡ戦は昨年５月２５日（マツダ）に完封して以来、８戦ぶりの白星を手にした。

打線は、４回２死二、三塁からモンテロが２点打。４番・坂倉の進塁打で広げた好機で期待に応えた。６回は２死三塁から坂倉の適時打で３点目を奪った。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―床田投手について。

「ランナーを出しても要所を締めて、ゲームをしっかりつくってくれたと思います」

―５、６回は無死二塁のピンチをしのいだ。

「粘り強く投げてくれたと思います」

―６回９５球で降板。

「いいところで代えようと」

―打線は４回に５番・モンテロ選手が先制２点打。

「高さも難しいところだったんですけど、よくついていったと思います。今日みたいにランナーがいるところで打ってくれる。クリーンアップはやっぱり打点を挙げるところだと思うので」

―追加点は４番・坂倉選手のバットで。

「あの１点はすごく大きかったですね。初球、彼の読み勝ちではないでしょうか。主軸がしっかり仕事をしてくれて、いい展開でゲームを進めることができました」

―８回に中崎投手、９回にハーン投手と終盤の継投の形を変えた。

「相手の打順を見て、今日はザキ（中崎）に８回にいってもらいました。８回、９回とかは決めていない。その場に応じて。あとからいったピッチャーもよく投げてくれたと思います。

―明日以降に向けて。

「また一戦一戦、頑張りたいと思います」