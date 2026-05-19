俳優の羽田美智子さん（57）が、劇場版『旅人検視官 道場修作』（6月12日公開）の完成披露舞台挨拶上映会に登場。主演の内藤剛志さん（70）とともに作品恒例の俳句を披露しました。

映画は、内藤さん演じる定年退職した元検視官・道場修作が、亡き妻のノートを手に日本各地を旅をしながら事件の真相に迫る物語。これまでドラマシリーズとして6作が放送されてきました。

■内藤剛志 映画化に「テレビでやっていないことをやりたかった」

内藤さんは、今作について「テレビ版は1時間半なんですよ、映画は、監督2時間を目指したんですよね？ その“30分”をどうするかというのが楽しみと同時に苦労はしていないですけど、そこが一番力の入れどころでした」とコメント。そして「やりたいことがあったんですよ実は。犯人がいないとか」と語ると会場から笑いが。「テレビでやっていないことをやりたかったんですよ。それをやれる30分をいただいたというふうに思って」と語りました。

■作品でおなじみ“俳句”に挑戦

イベントでは、登壇者が『過去』をテーマに作品でおなじみとなっている“俳句”に挑戦しました。羽田さんは『手を繋ぐ 母と娘が 入れ替わる』と披露。「母の介護が始まっていまして、昔、手をつないでもらっていたのに、今は自分が手をつなぐ立場になって、昔は引っ張られたのに、今は私が引っ張っていく。いつか入れ替わるんだなということを詠ませてもらいました」とコメントしました。内藤さんは「素晴らしいですね。特待生です」と絶賛しました。

そして内藤さんは『東京の 狭き空へと 夢を貼れ』と披露。上京してきた当時を振り返り「52年前、たった1人で大阪から出てきたんです。大阪も結構都会ではあるから、空はちっちゃいよね。だけど東京来てもっと狭いと思った。18歳で何をやっていいのかわからない。夢いっぱいあるんだけど、何をしていいかわからないって必死で生きてきたあの頃の自分へ“大丈夫だよ”という意味を含めて送りたいというふうに思います」と明かし、「東京の見えている空、全部おれの夢で埋めたいと思った句」と俳句に込めた思いをコメントしました。