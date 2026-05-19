◆パ・リーグ オリックス２―１ソフトバンク（１９日・京セラドーム大阪）

オリックスが連敗を４で止めた。本拠地・京セラドーム大阪で１７勝４敗、１点差ゲームも８勝１敗の強さ。この日はリリーフ陣が勝利を運んだ。先発・九里が苦しみながら５回１失点で試合をつくり、６回からは寺西→吉田→椋木→マチャドが無失点でリレー。お立ち台も４人の「継投」形式で進んだ。

寺西は最速１５７キロの直球を主体に牧原大、近藤、栗原を３者連続で空振り三振。「自分の中でいい準備ができていた。アドレナリンが出て、自分の力以上のものが出ました」とファンの声援にも感謝した。

吉田は右肘のトミー・ジョン手術から復活し、初めて勝ちパターンの７回を全う。今季は８試合で防御率０・００を継続し「真っすぐが走り出して、自信を持っていけている。なかなかないお立ち台なので、いいと思います」と景色を楽しんだ。

「前の２人に続こうと思って投げました」と声を弾ませたのは椋木。５月の５試合はすべて無失点と好救援を見せ「リリーフで（お立ち台）立てる日は少ないので、きょうという日を忘れないと思います」と、全員でつかんだ白星の喜びをかみしめた。

大トリでマイクを受け取ったマチャドは最後を締め、球団新記録の１１試合連続セーブで１３セーブ目。「僕がしっかりと抑えれば、チームが勝つということ。ホームゲームで記録を打ち立てることができて、日本に私を連れてきてくれたオリックス球団に感謝しています」と言葉を添えた。

首位・西武を０・５ゲーム差で追う立場。岸田護監督も「チームも勝てていない状況で、僅差の試合が続いていた。１点差のゲームになるかなと思っていた。継投で行かせてもらいました。とりあえず勝てたというところが良かったです」と大きく息をついた。