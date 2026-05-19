“チート級スタイル”とも称されるほど、抜群のプロポーションを誇るグラビアアイドルの青井春さんが、週刊FLASH（光文社）に登場しました。



【写真】ヤンキー特攻服の下はヒョウ柄ビキニ 青井春さんがレディース総長に変身！

同誌ではおよそ3年ぶりとなるグラビアを披露。変わらぬグラマラスボディにオトナの色香が加わった、進化した姿を見せています。



青井さんはXに「FLASHに3年ぶりの登場です 6ページ載ってます！ どの衣装もちょーかわいくて、特に緑のお花の衣装がお気に入りだった どのカットが好きだったか教えてね 見てください」「FLASH見てくれたー！？！？！？」と投稿。撮影時の画像を公開しています。



【青井春さんプロフィール】

あおいはる 28歳 1998年3月26日生まれ 大阪府出身 T166・B90W55H83 6歳から劇団に入り、舞台やモデルとして活動開始。2017年グラビアデビューし、Iカップの完璧な体型から「チート級スタイル」と呼ばれ、人気を博す。特技は韓国語、華道、茶道、箏曲、ウォーキング 趣味は旅行、メイク 最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@harujjang26）