青井春(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塚田亮平

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“チート級スタイル”とも称されるほど、抜群のプロポーションを誇るグラビアアイドルの青井春さんが、週刊FLASH（光文社）に登場しました。

【写真】ヤンキー特攻服の下はヒョウ柄ビキニ　青井春さんがレディース総長に変身！

同誌ではおよそ3年ぶりとなるグラビアを披露。変わらぬグラマラスボディにオトナの色香が加わった、進化した姿を見せています。

青井さんはXに「FLASHに3年ぶりの登場です   6ページ載ってます！ どの衣装もちょーかわいくて、特に緑のお花の衣装がお気に入りだった　どのカットが好きだったか教えてね   見てください」「FLASH見てくれたー！？！？！？」と投稿。撮影時の画像を公開しています。

【青井春さんプロフィール】
あおいはる　28歳　1998年3月26日生まれ　大阪府出身　T166・B90W55H83　6歳から劇団に入り、舞台やモデルとして活動開始。2017年グラビアデビューし、Iカップの完璧な体型から「チート級スタイル」と呼ばれ、人気を博す。特技は韓国語、華道、茶道、箏曲、ウォーキング　趣味は旅行、メイク　最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@harujjang26）