歌舞伎俳優の中村獅童さん（53）と中村夏幹くん（5）親子が19日、東京・歌舞伎座で上演される「六月大歌舞伎」（6月3日初日〜25日千穐楽）昼の部『子連れ狼』の取材会に出席。親子のエピソードを披露しました。

叔父（おじ）・萬屋錦之介さんの当り役である主人公・拝一刀を獅童さんが演じ、息子・大五郎を夏幹くんが演じます。

獅童さんは、「ストーリーは、自分の奥さんが殺されて、柳生一族への復讐（ふくしゅう）の旅に出るというだけのことですから。親子の絆であったりとか、親子愛というところが一番の魅力だと思いますね」と魅力を話しました。

また、演じる拝一刀について獅童さんは、「こんなに（感情を）抑えた役っていうのは初めてかもしれない。大体その情熱形っていうか爆発する役が多いので、ずっと冷静沈着みたいな役は初めてですね」と演じる役について語りました。

そして、大五郎を演じる夏幹くんは役の髪形が気に入っているか聞かれると、「気に入ってません」と答え、会場が笑いで包まれました。獅童さんは、「この話が決まる前から、これはパパの叔父さんで歌舞伎から映像にいって大スターになった錦之介のおじさんだよって言って『子連れ狼』を見せていて。だから『子連れ狼』はなんとなく知っていたんですよ。舞台版が決まった時に、なっちゃん“大五郎やる？”て言ったら“うん。やるけど、あの髪の毛だけは死んでも嫌だからね”って」と裏話を明かしました。

さらに獅童さんは、「髪形というのがお兄ちゃんの陽喜の影響ですごく何かこだわりがあって。なんか最近は前髪もすごい伸ばしてて。だから、“あの髪形にしたら幼稚園に行けないでしょ”って逆に何か説得させられちゃって」と語りました。