フジテレビ・榎並大二郎アナウンサーが、１９日までに自身のＳＮＳを更新。印象がガラリと変わったプライベートショットが話題を呼んでいる。

インスタグラムに「明日も暑くなるそうです。そろそろ、スイカが恋しくなる季節ですね。熱中症にはお気をつけください。」とつづり、同局を背景にスイカの服を着た我が子を抱っこする写真を載せた榎並アナ。口やあごにうっすらとひげがはえたワイルドな姿を見せている。

ハッシュタグに「＃生後７ヶ月」「＃小玉スイカ」とつけたこの投稿に、フォロワーは「ひげのはえぐあいお父ちゃんて感じいいですね」「イカツイ」「ヒゲ！！！笑」「『パパ、おひげいたい』とはまだ言われませんか」「スイカ収穫している農夫でしょうか」「ワイルドな榎並さん」などと変ぼうした姿に反応している。

榎並アナは１０年の交際を経て２０１６年２月にモデルの有村実樹と結婚。２１年８月に長男が誕生した。２５年４月に有村がＳＮＳで第２子妊娠、９月２５日に第２子女児の誕生を報告。９月１６日の投稿では「今週から年内いっぱい育休に入ります」と３か月半の育児休業を取得したことを明かした。